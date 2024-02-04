Kızılcık Şerbeti'nde senaryo değişiyor

Kızılcık Şerbeti dizisinde Apo'ya hayat veren oyuncu Settar Tanrıöğen'in beyin kanaması geçirmesi nedeniyle senaryo değişikliğine gidilecek.

Kızılcık Şerbeti'nde senaryo değişiyor

Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen karakteri Apo'ya hayat veren oyuncu Settar Tanrıöğen'in beyin kanaması geçirmesi üzerine dizideki senaryonun değişeceği açıklandı.

Tanrıöğen, geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirdi. İki kez ameliyat geçiren Tanrıöğen'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Dizide 'Sönmez' karakterini canlandıran Aliye Uzunatağ, senaryonun akıbeti hakkında konuştu.

Nişantaşı'nda muhabirlerin sorularını yanıtlayan Uzunatağ, "Çok üzgünüz, çok. Henüz yoğun bakımda. Settar'ın gelişini bekleyeceğiz. Senaryoda değişiklik olacak" ifadelerini kullandı.

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