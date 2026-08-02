Kızılcık Şerbeti'nde Flaş Ayrılık: Nilay Karakterine Hayat Veren Feyza Civelek Diziye Veda Etti

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Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre ilk bölümden itibaren Nilay rolüne hayat veren Feyza Civelek yeni sezonda ekipte yer almayacak.

UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Civelek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınmış ve test sonucu pozitif gelmişti. Yapımcı Faruk Turgut haziran ayında yaptığı açıklamasında, Civelek’in dizideki geleceğine ilişkin konuşmuş ve “Feyza giderse dizi bitebilir. Çünkü bu işin senaryosunu yazan kişi Melis Hanım. Kimseyi ailesiyle sınamak istemem, bu çok hassas bir süreç” demişti.

Dizinin senaryosunu yazan Melis Civelek, dizide Nilay rolünü canlandıran Feyza Civelek'in annesi.

DOĞUKAN GÜNGÖR DE KADRODAN ÇIKARTILMIŞTI

Daha önce Kızılcık Şerbeti’nin başrol oyuncusu Doğukan Güngör’ün kan ve saç örneklerinde uyuşturucu maddeye rastlanmasının ardından Güngör, yapım tarafından Kızılcık Şerbeti’nin kadrosundan çıkarılmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi