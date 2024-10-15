Kızılcık Şerbeti'nde Büyük Kriz: Diziye Veda Edecek

SAHNELER SON ANDA ÇIKARILDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, seyirci şikayetleri doğrultusunda kanal, Giray ve Heves’in sahneleri ile ilgili bazı önlemler aldı. Şikayetler nedeniyle çekilen bazı sahnelerin yayınlanmadığı iddiaları, diziyle ilgili tartışmaları alevlendirdi.