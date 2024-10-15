Kızılcık Şerbeti'nde Büyük Kriz: Diziye Veda Edecek

Reyting rekorları kıran sevilen dizi Kızılcık Şerbeti ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Yeni sezona iddialı bir başlangıç yapan dizide büyük kriz meydana geldi. Dizide bazı sahneler çekildi ama son anda yayınlanmadı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kızılcık Şerbeti Show TV Dizi
Son Güncelleme:
Kızılcık Şerbeti'nde Büyük Kriz: Diziye Veda Edecek - Resim: 1

Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi "Kızılcık Şerbeti", yeni sezona iddialı bir başlangıç yaptı. Faruk Turgut'un yapımcılığını üstlendiği dizinin başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör yer alıyor. Dizi, her bölümde geniş bir yankı uyandırıyor.

1 4
Kızılcık Şerbeti'nde Büyük Kriz: Diziye Veda Edecek - Resim: 2

Ancak, Kaan Taşaner’in canlandırdığı Giray karakteri ile Şebnem Dönmez'in oynadığı Heves karakterinin sahneleri, izleyicilerden tepki topladı. Giray ve Heves'in sahneleri, izleyicilerin beklentilerini karşılamadı. Dizideki "üvey anneyle ilişki" temalı sahneler, seyirciler tarafından hoş karşılanmadı.

2 4
Kızılcık Şerbeti'nde Büyük Kriz: Diziye Veda Edecek - Resim: 3

SAHNELER SON ANDA ÇIKARILDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, seyirci şikayetleri doğrultusunda kanal, Giray ve Heves’in sahneleri ile ilgili bazı önlemler aldı. Şikayetler nedeniyle çekilen bazı sahnelerin yayınlanmadığı iddiaları, diziyle ilgili tartışmaları alevlendirdi.

3 4
Kızılcık Şerbeti'nde Büyük Kriz: Diziye Veda Edecek - Resim: 4

DİZİYE VEDA EDECEK

Ayrıca, yeni sezonda diziye katılan beş yeni oyuncunun, önümüzdeki haftalarda diziden ayrılacağına dair söylentiler de gündeme geldi. Kızılcık Şerbeti’nin dinamik kadrosunda gerçekleşecek bu değişiklikler, izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor.

4 4