Kızılcık Şerbeti'nde Büyük Kriz: Diziye Veda Edecek
Reyting rekorları kıran sevilen dizi Kızılcık Şerbeti ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Yeni sezona iddialı bir başlangıç yapan dizide büyük kriz meydana geldi. Dizide bazı sahneler çekildi ama son anda yayınlanmadı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi "Kızılcık Şerbeti", yeni sezona iddialı bir başlangıç yaptı. Faruk Turgut'un yapımcılığını üstlendiği dizinin başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör yer alıyor. Dizi, her bölümde geniş bir yankı uyandırıyor.
Ancak, Kaan Taşaner’in canlandırdığı Giray karakteri ile Şebnem Dönmez'in oynadığı Heves karakterinin sahneleri, izleyicilerden tepki topladı. Giray ve Heves'in sahneleri, izleyicilerin beklentilerini karşılamadı. Dizideki "üvey anneyle ilişki" temalı sahneler, seyirciler tarafından hoş karşılanmadı.
SAHNELER SON ANDA ÇIKARILDI
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, seyirci şikayetleri doğrultusunda kanal, Giray ve Heves’in sahneleri ile ilgili bazı önlemler aldı. Şikayetler nedeniyle çekilen bazı sahnelerin yayınlanmadığı iddiaları, diziyle ilgili tartışmaları alevlendirdi.
DİZİYE VEDA EDECEK
Ayrıca, yeni sezonda diziye katılan beş yeni oyuncunun, önümüzdeki haftalarda diziden ayrılacağına dair söylentiler de gündeme geldi. Kızılcık Şerbeti’nin dinamik kadrosunda gerçekleşecek bu değişiklikler, izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor.