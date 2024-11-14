Kızılcık Şerbeti'nde Bomba Transfer: Ünlü Oyuncu Diziye Katılıyor

Show TV'nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti, üçüncü sezonla izlenme oranlarını artırarak cuma akşamlarının favori yapımlarından biri olmaya devam ediyor. Gold Film yapımcılığındaki dizi, hikaye ve güçlü oyuncu kadrosuyla geniş bir izleyici kitlesini etkisi altına alıyor.