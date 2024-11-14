Kızılcık Şerbeti'nde Bomba Transfer: Ünlü Oyuncu Diziye Katılıyor
Show TV'nin reyting rekorları kıran sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna ünlü oyuncu katılıyor. Dizide İmam İlhami karakterini usta oyuncu Fatih Gühan hayat verecek.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Show TV'nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti, üçüncü sezonla izlenme oranlarını artırarak cuma akşamlarının favori yapımlarından biri olmaya devam ediyor. Gold Film yapımcılığındaki dizi, hikaye ve güçlü oyuncu kadrosuyla geniş bir izleyici kitlesini etkisi altına alıyor.
Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün senaryosunu kaleme aldığı dizi, sosyal meseleleri ele alışı ve farklı perspektifleri yansıtmasıyla öne çıkıyor. Üçüncü sezonda reytinglerde yüksek başarıyı sürdüren Kızılcık Şerbeti , izleyiciyi şaşırtan olay örgüleriyle gündemde kalmaya devam ediyor.
DİZİYE İMAM İLHAMİ GELİYOR
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kızılcık Şerbeti'ne ünlü oyuncu da dahil oluyor. Dizide İmam İlhami karakterini ünlü oyuncu Fatih Gühan hayat verecek.
Gühan'ın canlandıracağı İlhami karakteri, dizinin 78. bölümünde ilk kez izleyici karşısına çıkacak. İmam İlhami ve Nursema arasında muhtemel bir yakınlaşmanın olması bekleniyor.