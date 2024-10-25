Kızılcık Şerbeti Bu Akşam Yayınlanacak mı? Kızılcık Şerbeti Yeni Bölüm Ne Zaman?

Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç gibi yetenekli oyuncuların yer aldığı bu dizi, her bölümde izleyicilerine heyecan dolu anlar sunmaya devam ediyor. Ancak, son günlerde bazı dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmaması nedeniyle, izleyiciler arasında “Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı?” soruları hızla yayıldı.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN YAYIN TAKVİMİ

Dizi, özellikle 25 Ekim Cuma akşamı 73. bölümü ile ekranlarda olacak. Ancak son iki gündür birçok dizinin yeni bölümlerinin iptal edilmesi ve tekrar bölümlerinin yayınlanması, izleyicilerin kafasını karıştırdı. Bu nedenle “Kızılcık Şerbeti bu akşam yayınlanacak mı?” sorusu gündeme geldi. Show TV’nin 25 Ekim yayın akışı da bu belirsizliği gidermekte önemli bir rol oynuyor.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kızılcık Şerbeti'nin 73. bölümünde izleyicileri birçok sürpriz bekliyor. Dizinin ana karakterlerinden Fatih, intikam almak amacıyla Cansu ile bir ilişki yaşamaya karar vermiştir. Bu ilişki tamamen çıkar ilişkisine dayanıyor ve izleyiciler, bu durumun sonuçlarını merakla bekliyor. Aynı zamanda Nilay’ın oğlu için düzenleyeceği diş buğdayı, her iki ailenin kadınlarını bir araya getirecek.

Cemal, Kıvılcım’ı göz hapsinde tutmak için çeşitli planlar yapmaya devam ederken, Görkem’in kötü niyetli hesapları Nursema ve Firaz’ın ortak bir atölye açmalarına yol açacak. Her ne kadar ikili arasında bir çekim olmasa da, birlikte çalışmaları için geçerli sebepler ortaya çıkacaktır. Fatih ve Ömer arasındaki gerilim ise giderek artmakta, Mustafa ise Görkem’in etkisi altındaki Hale’nin tehlikeli tuzağına sürüklenmektedir. Barışmayı başaran Pembe ise hala kafasında bazı soru işaretleri taşımaktadır.

25 EKİM SHOW TV YAYIN AKIŞI

Bugünün yayın akışında Kızılcık Şerbeti’nin yanı sıra birçok program yer alıyor. İşte 25 Ekim Show TV yayın akışı:

08:00 – Bu Sabah

10:00 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

12:30 – Gelin Evi

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 – Show Ana Haber

20:00 – Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)

00:15 – Kalpazan

02:30 – Bahar

05:00 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

İZLEYİCİ BEKLENTİLERİ

Dizinin sıkı takipçileri, her hafta olduğu gibi bu akşam da yeni bölümü sabırsızlıkla bekliyor. Özellikle Fatih ve Ömer arasındaki çatışma, izleyicilerin ilgisini çeken ana hikaye unsurlarından biri haline geldi. Her bölümde karakterlerin yaşadığı gelişmeler ve hikaye akışındaki sürprizler, izleyicileri televizyon başına kilitlemeye devam ediyor.

Kızılcık Şerbeti, bu akşam 73. bölümü ile Show TV ekranlarında yer alacak. İzleyiciler, karakterlerin hayatlarındaki karmaşık durumları ve gelişen olayları merakla takip ediyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen bu dizi, izleyicilerini her seferinde yeni sürprizlerle karşılamaya devam edecek. 25 Ekim Show TV yayın akışı içerisinde yer alan Kızılcık Şerbeti yeni bölümü, heyecan dolu anlar sunmayı vaat ediyor. Kaçırmamanızı öneririz!

Kaynak: Haber Merkezi