Kızıl Goncalar’ın Senaristi Öyle Bir Şey Söyledi ki, Senaryo Kendi Hayatı mı? Herkes Bunu Konuşuyor

Başrollerini Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu’nun paylaştığı Kızıl Goncalar dizisinin senaristi Şükrü Necati Şahin, "En İyi Senarist" ödülünü aldı. Şahin’in ödül konuşmasında anlattığı hikaye, dizinin senaryosuna ilişkin dikkat çeken bir detayı ortaya çıkardı.

"İLKOKULA GÖNDERİLMEYEN BİR KADININ OĞLUYUM"

Şahin, sahnedeki konuşmasında ''Ben dini gerekçelerle ilkokula gönderilmeyen bir kadının oğluyum. Şanslıydım, annem de şanslıydı çünkü babam annemi çok sevdi ve saydı. Aile huzurumuz babamın kararına bağlıydı. Bu ülkeyi ve dünyayı kadınların değiştireceğine inanmadım. Ve bu ödülü rahmetli annem başta olmak üzere ama daha da çok onun kadar şanslı olamayan bu ülkenin Kızıl Goncalar'ına ithaf ediyorum" diyerek seslendi.

CÜNEYT VE ZEYNEP’İN HİKAYESİ GİBİ

Şahin’in açıklamasının ardından dizideki Cüneyt ve Zeynep karakterlerinin hikayesinin anlatılan hikayeyle aşırı benzerliği büyük dikkat çekti.

Konuşmanın ardından sosyal medyada “Şimdi daha iyi anladım bu senaryonun neden bu kadar iyi ve kaliteli olduğu”, “Demek bu yüzden izlediğimiz bu hikayede bu kadar gerçekti” gibi yorumlar yapıldı.

KIZIL GONCALAR’A 3 ÖDÜL BİRDEN

Yönetmenliğini Ömür Atay ve Özgür Sevimli'nin üstlendiği NOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızıl Goncalar dizisi, en iyi erkek oyuncu, en iyi senarist ve en iyi yönetmen olmak üzere 3 ödül birden aldı.

Kızıl Goncalar'ın yazarı Şükrü Necati Şahin, "En İyi Senarist" ödülünü, oyuncu Mert Yazıcıoğlu “En İyi Erkek Oyuncu” ödülüne layık görüldü.

Kaynak: Gerçek Gündem