Kızıl Goncalar'da Şoke Eden Ayrılık

NOW TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar'ın oyuncu kadrosuna bir isim veda ediyor. Başrollerinde Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın yer aldığı dizide büyük bir şok yaşanıyor.

Ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızıl Goncalar ikinci sezonu ile yayın hayatına devam ediyor. Pazartesi akşamlarının rekortmen yapımı Kızıl Goncalar dizisinin oyuncu ekibinde şoke eden ayrılık yaşandı.

Kızıl Goncalar dizisinde Beste karakteri ile seyircinin karşısına çıkan güzel oyuncu Hazal Türesan ekibe veda etti. NOW'un ilgiyle izlenen ekranın en özel dizilerinden Kızıl Goncalar bu akşam çok iddialı bir bölümle ikinci sezonu açtı. Ömür Atay'ın yönettiği, Şükrü Necati Şahin'in yazdığı Gold Film imzalı Kızıl Goncalar dizisinde Beste rolüne hayat veren Hazal Türesan ile yollar ayrıldı. Dramatik bir şekilde Kızıl Goncalar dizisine veda eden Hazal Türesan’ın ayrılık nedeni ise herkesi şaşkına çevirdi. Hazal Türesan, Blutv'nin Magarsus dizisinin ikinci sezon kadrosuna katıldı. Yunus Ozan Korkut'un yazıp yönettiği dizi bugün Adana'da sete çıkacak.