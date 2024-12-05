Kızıl Goncalar'da Deprem! Sevilen Ünlü İsim Apar Topar Ayrılıyor
Now TV ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine hitap eden Kızıl Goncalar dizisinde 'Vahid' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Tolga Tekin'in diziye veda edeceği kesinleşti.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Ömür Atay’ın yönetmenliğini üstlendiği ve senaryosunu Necati Şahin’in kaleme aldığı dizide, geçtiğimiz sezon sonunda hikâyeye dahil olan Tekin’in rolü, izleyiciler arasında merak konusu olmuştu.
TARİH VERİLDİ AYRILIYOR
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Son bölümde 'Vahid' karakterinin bıçaklanarak denize atıldığı sahnelerle diziye gerilim katan oyuncunun geleceği hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılmıştı.
Tolga Tekin’in dizi serüveni 31. bölümle birlikte sona erecek. Başarılı oyuncu, Kızıl Goncalar ekibine veda ederek projeden ayrılacak.
Tekin’in performansı ve karakterin hikâyeye kattığı derinlik, izleyiciler tarafından övgüyle karşılanırken, ayrılık haberinin ardından dizinin yeni bölümlerindeki gelişmeler şimdiden heyecanla bekleniyor.