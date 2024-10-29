Kızıl Goncalar Dizisine Bomba Yeni Transfer

Now TV'nin popüler dizisi Kızıl Goncalar, ikinci sezonunda yeni bir karakterle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerini Özgü Namal ve Özcan Deniz'in paylaştığı dizinin kadrosuna, oyuncu Barış Yurtsever 'Doktor Kadir' karakteriyle katılacak.

Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, Gold Film imzalı dizinin kadrosuna yeni isimler dahil olacak ve bazı karakterlerle yollar ayrılacak. Dizide psikolog olarak izleyici karşısına çıkacak olan Doktor Kadir, hikayeye farklı bir boyut kazandıracak.

KIZIL GONCALAR'IN OYUNCU KADROSU

Yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu, senaryosunu Necati Şahin’in kaleme aldığı 'Kızıl Goncalar’ın başrollerinde Özcan Deniz ve Özgü Namal var. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Türek, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz gibi oyuncular yer alıyor.

DİZİNİN KONUSU NE?

'Kızıl Goncalar', seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem’in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

Kaynak: Gerçek Gündem