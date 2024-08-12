Kıyafetine Yorum Yağdı! Demet Akalın’dan Yanıt Geldi

İzmir'de bir plajda sahne alan ünlü şarkıcı Demet Akalın, kıyafetiyle gündem oldu. Akalın, kıyafetine gelen yorumlara kayıtsız kalmadı.

‘BİR DAHA SÖYLEYEYİM’

Akalın şunları söyledi:

"Altımdaki don olmadığı için plaj konserinde demedi. Dese de senin gibi yazanlara giymeye devam edeceğimi söyledim, duymadıysan. Bir daha söyleyeyim. Eski bir mayo güzeli olarak geçmişte bunun gibi milyonlarca giydiklerim var. Devam edeceğim. İyi mi?"