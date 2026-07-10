Kıvanç Tatlıtuğ İkinci Kez Baba mı Oluyor?

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Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, 19 Şubat 2016'da Fransa'nın başkenti Paris'te nikâh masasına oturmuştu. Çift, 15 Nisan 2022'de oğulları Kurt Efe'nin dünyaya gelmesiyle ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı. Tatlıtuğ çiftinden güzel bir haber daha geldiği iddia edildi. 49 yaşındaki Başak Dizer Tatlıtuğ'un hamile olduğu ve kız bebek beklediği ileri sürüldü.

Başak Dizer Tatlıtuğ ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Başak Dizer Tatlıtuğ, “Bebek haberi doğru mu?” sorusuna “Hayır, doğru değil” yanıtını verdi.

Kaynak: Birsen Altuntaş