Kıvanç Tatlıtuğ İkinci Kez Baba mı Oluyor?

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'un, ikinci çocuklarını kucaklarına almaya hazırlandığı iddia edildi. Ünlü çift cephesinden açıklama geldi

Son Güncelleme:
Kıvanç Tatlıtuğ İkinci Kez Baba mı Oluyor?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, 19 Şubat 2016'da Fransa'nın başkenti Paris'te nikâh masasına oturmuştu. Çift, 15 Nisan 2022'de oğulları Kurt Efe'nin dünyaya gelmesiyle ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı. Tatlıtuğ çiftinden güzel bir haber daha geldiği iddia edildi. 49 yaşındaki Başak Dizer Tatlıtuğ'un hamile olduğu ve kız bebek beklediği ileri sürüldü.

Başak Dizer Tatlıtuğ ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Başak Dizer Tatlıtuğ, “Bebek haberi doğru mu?” sorusuna “Hayır, doğru değil” yanıtını verdi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Etiketler
Kıvanç Tatlıtuğ
Son Güncelleme:
Nebahat Çehre'den Yıllara Meydan Okuyan Mayolu Poz Yıllara Meydan Okuyan Mayolu Poz
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Nebahat Çehre Ekranlara Geri Dönüyor! Yeni Dizisi Belli Oldu Ekranlara Geri Dönüyor! İşte Yeni Dizisi
Ünlü Şef Danilo Zanna Lüks Cipiyle Kaza Yaptı Ünlü Şef Danilo Zanna Lüks Cipiyle Kaza Yaptı
Ünlü Oyuncu Ruhsar Gültekin Beyin Kanaması Geçirdi Ünlü Oyuncudan Korkutan Haber
ÇOK OKUNANLAR
CHP'de Bugün Kritik Gün: Özgür Özel İçin Görevden Alma İddiası! Kulisler Hareketlendi CHP'de Bugün Kritik Gün: Özgür Özel İçin Görevden Alma İddiası! Kulisler Hareketlendi
F-35 Önündeki En Büyük Engel Olan S-400'lerle İlgili Rusya'dan Flaş Açıklama: Süper Hassas Bir Konu Rusya'dan Flaş S-400 Açıklaması
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tanışma Anısını Anlattı: 'Beyefendiyi Tanıyamadım Dedi' İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan Anısı
LGS Tercihleri İçin Geri Sayım Başladı: İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'in En İyi Liseleri LGS Tercihleri İçin Geri Sayım Başladı: İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'in En İyi Liseleri
LGS Sonuçları Açıklandı: 452 Şampiyon Tam Puan Aldı, Tercih Maratonu Başlıyor 2026 LGS Sınav Sonuçları Erişime Açıldı