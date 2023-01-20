Kıvanç Tatlıtuğ hastane kaldırıldı: Çekimleri iptal edildi

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un birkaç gün önce gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanelik olduğu ortaya çıktı. Aile dizisinde sete ara verildi.

Son Güncelleme:
Kıvanç Tatlıtuğ hastane kaldırıldı: Çekimleri iptal edildi

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanelik olduğu öğrenildi. “Aile” dizisinde Serenay Sarıkaya’yla başrol oynayan ünlü oyuncu bugün kendisini iyi hissedince sete gitti.

Tatlıtuğ çekimlere başlamaya hazırlandığı anda tekrar rahatsızlandı. tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; kendisini kötü hisseden yakışıklı oyuncunun seti iptal edildi.

Son Güncelleme:
Mehmet Ali Erbil, 'taciz' iddiasıyla hakim karşısına çıktı Magazin 19 Ocak 2023 16:30
Kaza geçiren Mesut Akusta'nın parmakları kırıldı Magazin 19 Ocak 2023 13:03
6 gündür aranıyor: Ünlü oyuncu dağda kayboldu! Magazin 19 Ocak 2023 10:14
Pınar Deniz'in acı kaybı Magazin 17 Ocak 2023 14:12
ÇOK OKUNANLAR
İş bankası emekli promosyonlarını güncelledi: İşte ocak ayı promosyon rakamları İş bankası emekli promosyonlarını güncelledi: İşte ocak ayı promosyon rakamları
Kar, Türkiye'yi vuracak: Tarih verildi, çok şiddetli geliyor! Kar, Türkiye'yi vuracak: Tarih verildi, çok şiddetli geliyor!
Son ankette her şey sil baştan: AKP, İstanbul'u kazanmak isterken çok şey kaybetti Son ankette her şey sil baştan: AKP, İstanbul'u kazanmak isterken çok şey kaybetti
Malta'da katledilen Pelin Kaya cinayetinde kan donduran detaylar Malta'da katledilen Pelin Kaya cinayetinde kan donduran detaylar
İslam Memiş'ten altın uyarısı: Elinde bir gram bile olanlar dikkat İslam Memiş'ten altın uyarısı: Elinde bir gram bile olanlar dikkat