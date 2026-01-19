Kısmetse Olur'un 'Ayçaliçe'si Ayça Ekin Beğen'in Son Halini Görenler Tanıyamadı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir döneme damga vuran evlilik programı Kısmetse Olur ile tanınan Ayça Ekin Beğen, uzun bir aranın ardından geçirdiği değişimle yeniden magazin dünyasının konuşulan isimleri arasına girdi. Yarışma döneminde doğal görünümü ve iddialı çıkışlarıyla dikkat çeken Beğen’in yıllar içindeki fiziksel dönüşümü, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Hayranlarının “Ayçaliçe” lakabını taktığı Beğen, bir süredir kameralardan uzak bir yaşam sürüyordu. Son dönemde sokak röportajlarında yaptığı açıklamalar ve paylaştığı yeni görüntülerle tekrar gündeme gelen isim, görünümündeki belirgin değişimle takipçilerini şaşırttı.

Yüz hatlarındaki farklılık, dudak dolgusu, burun estetiği ve tarzındaki keskin dönüşüm kısa sürede sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Birçok kullanıcı paylaşımların altına “tanıyamadık”, “eski halinden eser yok” ve “bambaşka biri olmuş” şeklinde yorumlar yaparak şaşkınlığını dile getirdi.

