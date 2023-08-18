Kısmetse Olur yarışmacısı itiraf etti: Yetişkin film sektöründen para kazanıyorum
Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasıyla tanınan ve yakın zaman önce müstehcen görüntüleri ortaya çıkan Batuhan Boz, sosyal medya hesabından gelen "Para kaynağın nereden geliyor?" sorusuna şoke eden bir yanıt verdi.
Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasıyla tanınan ve yakın zaman önce müstehcen görüntüleri ortaya çıkan Batuhan Boz, sosyal medya hesabından gelen "Para kaynağın nereden geliyor?" sorusuna "Reklamcılık ve yetişkin film sektörü" yanıtını verdi.
YouTube'da yayımlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü isimli yarışmayla ünlenen Batuhan Boz'un müstehcen görüntüleri ifşa olmuştu.
Görüntüleriyle sosyal medyayı sallayan Boz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gelir kaynağının cinsel ilişki film sektörü olduğunu açıkladı.
Müstehcen görüntüleri yayıldıktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Batuhan Boz, "Merak etmeyin, bu videoları ben yüklüyorum zaten" demiş ve herkesi şoke etmişti.