Kısmetse Olur Yaren'in estetiksiz halini görenler inanamadı!

YouTube'da yayımlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasının dikkat çeken ismi Yaren Dağ'ın estetiksiz halini görenler tanıyamadı.

Kısmetse Olur Yaren'in estetiksiz halini görenler inanamadı! - Resim: 1

5 yıllık aranın ardından YouTube kanalında yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasında tavırları ve açıklamalarıyla ön plana çıkan Yaren Dağ'ın estetiksiz hali olay oldu.

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Kısmetse Olur Yaren'in estetiksiz halini görenler inanamadı! - Resim: 2

İlk bölümü 5 Ekim 2015 tarihinde yayımlanan izdivaç yarışmacı Kısmetse Olur, 2017 yılında final yaparak ekran macerasını noktaladı. Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışmadaki isimler son derece dikkat çekiyor.

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Kısmetse Olur Yaren'in estetiksiz halini görenler inanamadı! - Resim: 3

Programda önce çıkan isimlerden biri olan Yaren Dağ, gerek davranışları gerek görüntüsü ile sosyal medyada zaman zaman gündeme geliyor.

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Kısmetse Olur Yaren'in estetiksiz halini görenler inanamadı! - Resim: 4

Asıl mesleği hemşirelik olan Kısmetse Olur Yaren Dağ, "Küçük yaşlardan beri çalıştığım için artık çalışmak istemiyorum. Ya patron eşi ya da patron olmak istiyorum" sözleriyle olay olmuştu.

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