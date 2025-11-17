Kısmetse Olur Ayça'nın Son Halini Görenler İnanamadı

Bir döneme damga vuran “Kısmetse Olur” yarışmasıyla tanınan Ayça Ekin Beğen uzun bir aranın ardından yeniden görüntülendi. Geçirdiği estetik operasyonlarla sık sık gündeme gelen Ayça’nın son hali sosyal medyada büyük şaşkınlık yarattı.

2016 yılında ekranlarda fırtına gibi esen Kısmetse Olur yarışmasının dikkat çeken isimlerinden Ayça Ekin Beğen, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Yarışma döneminde sık sık yaptırdığı estetiklerle konuşulan Ayça, bu kez sokak fotoğrafçısının objektifine yansıyan görüntüleriyle sosyal medyada olay oldu.

Aktif biçimde sosyal medyayı kullanan eski gelin adayı, Bahadırcan Taşdan’ın sokakta çektiği karelerde bambaşka bir görünümle ortaya çıktı. Paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken Ayça'nın değişimi yorum yağmuruna tutuldu.

SON HALİNİ GÖRENLER İNANAMADI

Ayça’nın son halini gören kullanıcılar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Birçok yorumda “Tanıyamadım”, “Çok farklı görünüyor”, “Saçlarını değiştirmiş, çok başka biri olmuş” ifadeleri yer aldı.

Yarışma dönemine dair açıklamalar da yapan Ayça, programdaki tartışmaların tamamen doğal olmadığını ima ederek, “Kurgu vardı. Elimizde bir senaryo yoktu ama şöyle yapın böyle yapın deniliyordu. Aşk için kavga ediyorduk boş ver” sözleriyle dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi

Kısmetse Olur
