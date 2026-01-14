Kıskanmak'ın Seniha'sı Özgü Namal'ın Gizemli Sevgilisi Bakın Kim Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

“Kıskanmak” dizisinde canlandırdığı Seniha karakteriyle yeniden gündeme gelen Özgü Namal, bu kez özel hayatıyla konuşuluyor. Eşini kaybettikten sonra uzun süre yalnız kalmayı tercih eden ve hayatını çocuklarına adayan ünlü oyuncunun, aşk hayatında yeni bir sayfa açtığı ileri sürüldü.

Yakın zamanda çocuklarıyla birlikte geçirdiği trafik kazasıyla sevenlerini endişelendiren Namal’ın, bir süredir bir ilişki yaşadığı iddiası magazin kulislerini hareketlendirdi. Konuyla ilgili açıklama, televizyon programı Gel Konuşalım’da gazeteci Mehmet Üstündağ’dan geldi.

Üstündağ, Özgü Namal’ın uzun zamandır biriyle görüştüğünü bildiğini belirterek, söz konusu kişinin yoga eğitmeni ve biyoenerji uzmanı Ercan Han Üşümez olduğunu söyledi. İkilinin yaklaşık altı ay ila bir yıldır birlikte olduğu ve ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ettikleri ifade edildi.

Üstündağ, çiftin medyadan uzak durmak için oldukça titiz davrandığını ve özel hayatlarını gizli tutmaya özen gösterdiklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Gel Konuşalım