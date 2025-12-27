'Kıskanmak' Dizisine Sürpriz Transfer

'Kıskanmak' dizisinin geniş kadrosuna bir oyuncu daha dahil oldu. Gün Bozkurt, dizide “Leyla” rolüne hayat verecek ve Bülent İnal’ın canlandırdığı Savcı Cihan’ın kızı olarak seyirciyle buluşacak.

NOW’ın dev kadrolu “Kıskanmakdizisi salı akşamları izleyiciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Başrollerini Özgü Namal ve Selahattin Paşalı'nın paylaştığı, Nadim Güç’ün yönettiği dizinin ekibine genç bir oyuncu daha katılıyor.

'Kıskanmak' Dizisine Sürpriz Transfer - Resim : 1

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Güz Bozkurt “Kıskanmak” dizisiyle el sıkıştı. Bozkurt, “Leyla” rolüne hayat verecek ve başarılı aktör Bülent İnal’ın canlandırdığı Savcı Cihan’ın kızı olarak kamera karşısına geçecek.

Güz Bozkurt, 16. bölümde dizide boy gösterecek.

Kaynak: Birsen Altuntaş


