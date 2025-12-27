'Kıskanmak' Dizisine Sürpriz Transfer

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

NOW’ın dev kadrolu “Kıskanmak” dizisi salı akşamları izleyiciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Başrollerini Özgü Namal ve Selahattin Paşalı'nın paylaştığı, Nadim Güç’ün yönettiği dizinin ekibine genç bir oyuncu daha katılıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Güz Bozkurt “Kıskanmak” dizisiyle el sıkıştı. Bozkurt, “Leyla” rolüne hayat verecek ve başarılı aktör Bülent İnal’ın canlandırdığı Savcı Cihan’ın kızı olarak kamera karşısına geçecek.

Güz Bozkurt, 16. bölümde dizide boy gösterecek.

Kaynak: Birsen Altuntaş