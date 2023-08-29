Kısırlaştırma ameliyatı olduğunu söyleyen Rafet El Roman'dan yeni açıklama

Bana 'bir daha çocuk istiyor musun?' diye soruldu. Ben de dürüstçe ve tüm samimiyetimle cevap verdim. Bizim hayatımızda hiçbir şey gizli saklı kalmaz eninde sonunda ortaya çıkar. İnsanların bunu benden duymalarını istedim. Röportajıma çok güldüm çünkü ne kediliğim kaldı ne tavşanlığım kaldı... Bazı müziksever de 'abi geçmiş olsun' yazdı. Herhalde olaya hakim değiller.