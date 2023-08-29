Kısırlaştırma ameliyatı olduğunu söyleyen Rafet El Roman'dan yeni açıklama
Rafet El Roman, vasektomi ameliyatı olduğunu belirterek "Kızlarım, kardeşlerim ve annemle konuşarak, tıbbi olarak kendi tercihimle bunun önlemini aldım" demişti. Ünlü şarkıcı, hakkında yapılan yorumlara cevap verdi.
Rafet El Roman, vasektomi ameliyatı olduğunu belirterek "Kızlarım, kardeşlerim ve annemle konuşarak, tıbbi olarak kendi tercihimle bunun önlemini aldım" demişti. Ünlü şarkıcı, hakkında yapılan yorumlara cevap verdi.
Üç çocuk babası Rafet El Roman,verdiği röportajda 10 yıl önce kısırlaştırma ameliyatı olduğunu söylemişti.
Açıklaması sosyal medyada çok konuşulan ünlü şarkıcı gelen tepkilere böyle cevap verdi:
Bana 'bir daha çocuk istiyor musun?' diye soruldu. Ben de dürüstçe ve tüm samimiyetimle cevap verdim. Bizim hayatımızda hiçbir şey gizli saklı kalmaz eninde sonunda ortaya çıkar. İnsanların bunu benden duymalarını istedim. Röportajıma çok güldüm çünkü ne kediliğim kaldı ne tavşanlığım kaldı... Bazı müziksever de 'abi geçmiş olsun' yazdı. Herhalde olaya hakim değiller.