Kıbrıs Konserinde Korkutan Anlar! Melek Mosso Sahnede Fenalaştı

Kıbrıs’ta sahne aldığı sırada tansiyonu düşen Melek Mosso kısa süreli ara verdikten sonra konserine devam ederken, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek hayranlarını rahatlattı.

Son Güncelleme:
Kıbrıs Konserinde Korkutan Anlar! Melek Mosso Sahnede Fenalaştı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, Kıbrıs’taki konserinde yaşadığı rahatsızlıkla hayranlarını endişelendirdi. Sahne aldığı sırada bir anda fenalaşan Mosso’nun tansiyonunun düştüğü öğrenildi. Kısa süreli bir aranın ardından yeniden sahneye çıkan sanatçı, konserini tamamladı.

Konser sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Mosso, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, “Mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Sadece tansiyonum düştü, biraz güçsüz kaldım. Stres, iş temposu ve yoğunluk etkili oldu ama gayet iyiyim” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Konserinde Korkutan Anlar! Melek Mosso Sahnede Fenalaştı - Resim : 1

Geçtiğimiz yıl Serkan Sağdıç ile yollarını ayırdıktan sonra anne ve babasıyla yaşamaya başlayan Melek Mosso, özel hayatıyla ilgili de “Çok mutluyum” diyerek hayranlarını rahatlattı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Melek Mosso
Son Güncelleme:
Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkınca Kadrodan Çıkarılmıştı... Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Fatih'i Belli Oldu Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkınca Kadrodan Çıkarılmıştı... İşte Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Fatih'i
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Donör Muamması: Ufuk Özkan'ın Son Durumu Ne? Hastaneden Kritik Açıklama Donör Muamması... Hastaneden Kritik Açıklama Geldi
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
Antalya'da Hortum, Sel, Fırtına! Taş Üstünde Taş Kalmadı, Seralar Yerle Bir Oldu, Tekneler Parçalandı Antalya'da Hortum, Sel, Fırtına!
Kar Geri Dönüyor: Uzman İsim Net Konuştu! İşte Beklenen Kritik Tarih Kar Geri Dönüyor: Uzman İsim Net Konuştu! İşte Beklenen Kritik Tarih
EPDK Düğmeye Bastı: Milyonlarca Aboneyi İlgilendiriyor! Elektrikte Yeni Dönem Resmen Başladı EPDK Düğmeye Bastı: Milyonlarca Aboneyi İlgilendiriyor! Elektrikte Yeni Dönem Resmen Başladı
Yanan Ev, Asılı Ceset... Ordu'da Esrarengiz Ölüm Yanan Ev, Asılı Ceset... Ordu'da Esrarengiz Ölüm
'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' Davası Başlıyor: 'Kaçmadım, Buradayım' 'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' Davası Başladı