Kıbrıs Konserinde Korkutan Anlar! Melek Mosso Sahnede Fenalaştı

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, Kıbrıs’taki konserinde yaşadığı rahatsızlıkla hayranlarını endişelendirdi. Sahne aldığı sırada bir anda fenalaşan Mosso’nun tansiyonunun düştüğü öğrenildi. Kısa süreli bir aranın ardından yeniden sahneye çıkan sanatçı, konserini tamamladı.

Konser sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Mosso, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, “Mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Sadece tansiyonum düştü, biraz güçsüz kaldım. Stres, iş temposu ve yoğunluk etkili oldu ama gayet iyiyim” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl Serkan Sağdıç ile yollarını ayırdıktan sonra anne ve babasıyla yaşamaya başlayan Melek Mosso, özel hayatıyla ilgili de “Çok mutluyum” diyerek hayranlarını rahatlattı.

