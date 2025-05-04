Kazada Kaburgaları Kırılmıştı... Berk Atan'dan Haftalar Sonra İlk Kare

Ünlü oyuncu Berk Atan, 19 Nisan'da Eskişehir'de geçirdiği trafik kazasında kaburgalarının kırılması sonrası sessizliğe bürünmüştü. Ünlü oyuncudan haftalar sonra ilk paylaşım geldi, takipçilerinin yüzü güldü.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Kazada Kaburgaları Kırılmıştı... Berk Atan'dan Haftalar Sonra İlk Kare

Bu yıl beşinci sezonu yayınlanan TRT1'in fenomen dizisi Gönül Dağı'nın başrol oyuncusu Berk Atan, geçtiğimiz yaz diziden ayrılacağı haberleriyle gündeme gelmiş ancak daha sonra projeye devam kararı almıştı. Yeni sezonunda da Eskişehir'de çekilen dizide yer alan Berk Atan, reytingleriyle yine kanalın yüzünü güldüren dizisiyle kariyerinde güzel bir yolculuk yaşarken, geçtiğimiz haftalarda bir trafik kazası geçirdi.

19 Nisan günü çekimlerin gerçekleştiği kentte içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesiyle hastaneye kaldırılan 33 yaşındaki oyuncu yoğun bakıma alındı. İki gün hastanede kalan ünlü oyuncunun kaburgalarının kırıldığı tespit edildi. Berk Atan, hala hastanedeyken yaptığı açıklamada "Sağ kaburgamda şu an görülebilen 6 kırık ve kıkırdaklarda parçalanma mevcut. Daha iyi olacağım" dedi.

Kazada Kaburgaları Kırılmıştı... Berk Atan'dan Haftalar Sonra İlk Kare - Resim : 1

İYİ OLDUĞUNU AÇIKLADI

Sevdiklerinin hemen hastaneye koştuğu ve durumunun iyiye gittiğinin anlaşıldığı oyuncu, taburcu edildikten sonra sosyal medyada kendisine sayısız destek mesajı gelmesiyle duygulanarak "Bu kadar sevildiğimi bilmek mutluluk verici. Çok teşekkür ederim" açıklamasını yaptı. Berk Atan, bu açıklamasından sonra bir süre sessizliğe bürünürken, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımla takipçilerinin merakını giderdi.

Kazada Kaburgaları Kırılmıştı... Berk Atan'dan Haftalar Sonra İlk Kare - Resim : 2

TAKİPÇİLERİNDEN YORUM YAĞMURU

Arabada çektiği bir fotoğrafını Instagram'dan takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, paylaşımına "Çok şükür" ifadesini not düştü. Berk Atan'ın bu paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum gelirken, "İyi olmana çok sevindik", "Allah bir daha göstermesin", "Çok şükür iyi görünüyorsun" gibi yorumlar ve birçok geçmiş olsun mesajı gelmesi dikkat çekti.

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