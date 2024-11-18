Kayıp Olarak Aranan Ünlü Oyuncu Ortaya Çıktı, Ailesini Suçladı: Söyledikleriyle Herkesi Şoke Etti
36 yaşındaki oyuncu Chanel Maya Banks, iki haftadır kayıp olduğu iddialarıyla gündeme gelirken, beklenmedik bir açıklamayla sessizliğini bozdu. Ailesinden kaçtığını söyleyen ünlü oyuncu, herkesi şaşkına çevirdi.
İki haftadır kayıp olduğu gerekçesiyle hem ailesi hem de polis tarafından aranan 36 yaşındaki oyuncu, sessizliğini herkesi şaşırtacak bir şekilde bozdu. Chahel Maya, polisiye haberlere yer veren bir internet sitesi aracılığıyla paylaşım yaparak kayıp olmadığını, sadece 'kafesinden kaçtığını' yazdı ve ailesine yönelik dudak uçuklatan suçlamalarda bulundu. Chanel Maya Banks, annesi ve üvey babasının tacizine uğradığını da satırlarına ekledi.
AİLESİ KAYIP İHBARINDA BULUNMUŞTU
Geçen yıl evlenen Chanel Banks'tan iki haftadır haber alamayan ailesi polise başvurmuş aynı zamanda internette de bir kampanya başlatmıştı. Hatta Kanada'da yaşayan kuzeni Danille "O benim için bir kız kardeşti" diye nitelendirdiği Chanel Banks'i arama çalışmalarına katılmak için onun yaşadığı Los Angeles'a gitti. "Bu kadar uzun süre beni ya da annesini aramadan durmazdı" diyerek Chanel bulununcaya kadar kendi evine dönmeyeceğini de söyledi.
AİLESİNE AĞIR SUÇLAMALARDA BULUNDU
Ailesi dört bir yanda ve polisle işbirliği içinde onu ararken Chanel Maya Banks ise bir sosyal medya paylaşımı yaparak kayıp olmadığını iyi ve özgür olduğunu belirtti. Genç oyuncu paylaşımına "Benim adım Chanel Banks… 36 yaşında Amerikalı bir hiç kimseyim... Hayatım boyunca istismarın acısına sessizce katlanmak zorunda kaldım" satırlarıyla başladı.
Ardından da savunmasız bir bebek olduğu dönemden itibaren 'sözde' ailesinin ellerinde bitmek bilmeyen işkencelere katlandığını ileri sürdü. Hayatı boyunca taciz ve manipülasyona maruz kaldığını belirten oyuncu polisle görüşüp onları da iyi olduğu konusunda bilgilendirdiğini satırlarına ekledi.
Chanel Maya Banks, sadece yaşadığı şehirden uzaklaştığını, kocasının da bunu bildiğini hatta kendisini havaalanına bıraktığını belirtti. "Bu durumu kafesimden kaçmak için bir fırsat olarak gördüm" diyen Chanel Maya Banks "Polise iyi olduğumu sadece bu değil aynı zamanda artık özgür olduğumu da söyledim" diye yazdı.
Genç oyuncu, ayrıca adalet istediğini de vurguladı. Chanel Maya Banks,True Crime News'a yaptığı açıklamada da akrabalarıyla 15 yıldır görüşmediğini söyledi.
"Ailem onlarca yıldır benim ruhsal, fiziksel ve duygusal gardiyanım oldu. Onların onayı olmadan hayatımla ilgili kararlar almam bile engellendi. Yıllarca akıl sağlığımla ilgili gerçek olmayan iddialar yayıldı" dedi.
POLİS AÇIKLAMA YAPTI
Bu arada Los Angeles Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada Chanel Maya Banks'ın iyi olduğu ve tehlikeli bir durumda bulunmadığı" belirtildi. Oyuncunun adının artık kayıp kişiler listesinden çıkarıldığı ve dosyanın kapatıldığı da açıklamada yer alan bilgiler arasında.
AİLESİ: BU PAYLAŞIM SAHTE
Diğer yandan Chanel Maya Banks'in ailesi ise bu sosyal medya paylaşımının gerçeği yansıtmadığını, oyuncunun sağ salim bulunduğuna inanmadıklarını belirtti.
Banks'in kaleme aldığı paylaşıma yer veren Instagram hesabında sadece 70 tane post olduğunu belirtip "Chanel Maya'nın iyi olduğu iddiasının doğru olmadığını, belki de mesajın başkası tarafından yazıldığını savundu.
Sitenin sosyal medya sayfasında konuyla ilgili yer alan habere yapılan yorumlarda da "Bütün bu açıklamaların gerçek olduğuna inanmamız için bir video yayınlamanız gerekir" yorumları yapıldı.
Chanel Maya Banks'in paylaşımına yer veren True Crime News adlı internet sitesi oyuncuyla online bir görüşme yaptıklarını yazdı. Sitenin iddiasına göre, görüşme yaptıkları kişinin Banks olduğunu ise oyuncunun ehliyeti aracılığıyla doğruladılar. Banks, söz konusu metni kendi sosyal medya sayfasından da paylaştı.