Kayıp Olarak Aranan Ünlü Oyuncu Ortaya Çıktı, Ailesini Suçladı: Söyledikleriyle Herkesi Şoke Etti

AİLESİNE AĞIR SUÇLAMALARDA BULUNDU

Ailesi dört bir yanda ve polisle işbirliği içinde onu ararken Chanel Maya Banks ise bir sosyal medya paylaşımı yaparak kayıp olmadığını iyi ve özgür olduğunu belirtti. Genç oyuncu paylaşımına "Benim adım Chanel Banks… 36 yaşında Amerikalı bir hiç kimseyim... Hayatım boyunca istismarın acısına sessizce katlanmak zorunda kaldım" satırlarıyla başladı.

Ardından da savunmasız bir bebek olduğu dönemden itibaren 'sözde' ailesinin ellerinde bitmek bilmeyen işkencelere katlandığını ileri sürdü. Hayatı boyunca taciz ve manipülasyona maruz kaldığını belirten oyuncu polisle görüşüp onları da iyi olduğu konusunda bilgilendirdiğini satırlarına ekledi.