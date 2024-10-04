Karadut Dizisindeki O Sahne İzleyiciyi Çıldırttı

ATV ekranlarında yayınlanan ve İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız'ın başrolleri paylaştığı Karadut dizisinin 3. bölüm fragmanında yer alan sahneye büyük tepki yağıyor.

Fragmanda kızı Zuhal'i Tayfun ile öpüşürken gören Çetin, Zuhal'i annesinin mezarlığına götürerek "Senin kirini ancak toprak temizler” diyerek kızına annesinin mezarından aldığı toprağı zorla yedirdi.

Kızı Zuhal'i annesinin ölümüne sebep olmakla suçlayan Çetin'in bu hareketi izleyicide büyük bir şok etkisi yarattı.

Sosyal medyada Atv'nin Karadut dizisine tepkiler bir anda çığ gibi büyüdü.