Karadut Dizisindeki O Sahne İzleyiciyi Çıldırttı
ATV ekranlarında seyirciyle buluşan Karadut dizisinin fragmanında yer alan sahneye sosyal medyada tepki yağıyor. Kızının bir erkekle öpüştüğünü gören babanın yaptığı hareket büyük tepki çekti.
ATV ekranlarında yayınlanan ve İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız'ın başrolleri paylaştığı Karadut dizisinin 3. bölüm fragmanında yer alan sahneye büyük tepki yağıyor.
Fragmanda kızı Zuhal'i Tayfun ile öpüşürken gören Çetin, Zuhal'i annesinin mezarlığına götürerek "Senin kirini ancak toprak temizler” diyerek kızına annesinin mezarından aldığı toprağı zorla yedirdi.
Kızı Zuhal'i annesinin ölümüne sebep olmakla suçlayan Çetin'in bu hareketi izleyicide büyük bir şok etkisi yarattı.
Sosyal medyada Atv'nin Karadut dizisine tepkiler bir anda çığ gibi büyüdü.
Son Güncelleme: