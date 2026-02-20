Karaciğer Nakli Olmuştu: Ufuk Özkan'dan Sevenlerini Sevindiren Haber

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

“Geniş Aile” gibi pek çok yapımda izleyiciyle buluşan Ufuk Özkan, geçtiğimiz haftalarda 11 saat süren kapsamlı bir ameliyat geçirdi.

Başarılı operasyon, Özkan’ın kameraman arkadaşı Salih Kıvırcık’tan yapılan karaciğer nakliyle gerçekleşti. Hayata yeniden güçlü bir şekilde bağlanan sevilen oyuncu, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından hastaneden taburcu oldu.

‘UMUT OLMAK GERÇEKTEN ÇOK KIYMETLİ’

Ufuk Özkan, taburcu edilirken dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Organ bağışına dikkat çeken Özkan, süreç boyunca organ bekleyen hastalara umut olmak istediklerini belirterek, donörü Salih Kıvırcık ile birlikte bilinçlendirme paylaşımlarında bulunduklarını belirtti.

Ufuk Özkan; "Elimizden geldiğince organ bekleyen insanları yüreklendirmek istedik. Çok güzel geri dönüşler aldık. İnsanların bu konuda hâlâ soru işaretleri var. Dini açıdan tereddüt edenler ya da korkanlar oluyor. Oysa verici, yaklaşık bir ay içinde karaciğer hacminin büyük bölümünü yeniden kazanıyor. Böbrek bağışında da kişi tek böbrekle sağlıklı şekilde hayatına devam edebiliyor" dedi.

‘TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI’

Organ bağışına yönelik farkındalık çalışmalarını Türkiye genelinde yaymayı hedeflediklerini ifade eden Ufuk Özkan, eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da destek verdiğini söyledi. 3 Şubat’ta gerçekleştirilen, 11 saat süren ameliyatın kendisi için tarihi bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Özkan, duygularını "Operasyonun 9.5 saati cerrahiydi. Ameliyattan yalnızca 16 gün sonra böyle konuşabileceğimi, gülebileceğimi ve ayakta durabileceğimi söyleseler inanmazdım. Hemşire arkadaşlarımız 7 gün 24 saat büyük bir özveriyle ilgilendi. Hepsine minnettarım. Dünyanın dualarla döndüğüne bir kez daha şahit oldum" şeklinde konuştu.

‘BEKLEDİĞİMİZDEN ÇOK DAHA KISA SÜREDE TOPARLANDIK’

Ufuk Özkan’a karaciğer bağışında bulunan donör Salih Kıvırcık ise sürecin düşündüklerinden daha hızlı ilerlediğini belirterek, şunları söyledi: "Beklediğimizden çok daha kısa sürede toparlandık. Yaklaşık iki gün içinde yürümeye başladım. Üçüncü gün normal beslenmeye geçebileceğim söylendi. Korkulacak bir durum olmadığını yaşayarak gördüm.”

Organ bağışı konusunda endişe duyanlara da mesaj veren Kıvırcık, bağış sonrası hayatın normal şekilde devam edebildiğini vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi