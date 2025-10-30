Ünlü Şarkıcı Hayatını Kaybetti! Kansere Yenik Düştü

Tayvanlı şarkıcı ve oyuncu Tang Na, bir süredir mücadele ettiği pankreas kanserine yenik düştü. 49 yaşında hayatını kaybeden sanatçı, müzik dünyasında derin bir iz bıraktı.

Ünlü Şarkıcı Hayatını Kaybetti! Kansere Yenik Düştü
Tayvan’ın sevilen şarkıcılarından ve oyuncularından Tang Na, pankreas kanseriyle verdiği uzun mücadelenin ardından 49 yaşında yaşamını yitirdi. Sanatçının vefat haberi, Tayvan basınında ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

1980’li yıllarda yayımladığı “Farewell to the Boundary” adlı albümle müzik kariyerine adım atan Tang Na, güçlü sesi ve duygusal yorumuyla kısa sürede ülkesinin en tanınan sanatçılarından biri haline geldi.

Müzik kariyerinin yanı sıra televizyon programlarında sunuculuk yapan ve birçok dizide rol alan Tang Na, çok yönlü kişiliğiyle Tayvan eğlence dünyasında özel bir yer edindi.

Sanatçının ölüm haberinin ardından hayranları sosyal medyada onun unutulmaz şarkılarını paylaşarak duygusal mesajlar yayımladı. Tang Na’nın ardından yapılan paylaşımlarda “Bir dönem onun sesiyle büyüdük” ifadeleri dikkat çekti.

Tang Na’nın ölümü, Tayvan’da hem müzik hem de televizyon dünyasında derin bir üzüntü yarattı.

Kaynak: Haber Merkezi

