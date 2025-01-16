Kanserle Mücadele Eden Tanyeli'ye Ziyaretçi Yasağı: Sevenlerine Seslendi

Oryantal Tanyeli'nin tedavisi hastanede devam ediyor. Tanyeli sosyal medya hesabından ziyaretçi yasağı olduğunu belirterek ziyaret etmek isteyen hayranlarına "Lütfen gelmeyin" çağrısında bulundu.

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Kanserle Mücadele Eden Tanyeli'ye Ziyaretçi Yasağı: Sevenlerine Seslendi

Oryantal Tanyeli'nin pankreas kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı. Birçok kez operasyon geçiren ünlü isim sosyal medya hesabından sağlık durumunu açıklamaya devam ediyor.

Aylardır hastanede tedavi göre Tanyeli, geçtiğimiz haftalarda 2,5 ayda 54 kilo verdiğini açıklamıştı.

ZİYARETÇİ YASAĞI

Arkadaşlarının kendisi için düzenlediği sürpriz doğum günü partisine katılan Tanyeli'ye ziyaretçi yasağı geldi.

Tanyeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Günaydın, sabaha ezanının şifası, bereketi üstümüzde olsun. Ziyaretçi yasağım devam ediyor. Lütfen gelmeyin. Ailem dışında kimseyi almıyorlar. Ben de size mahcup oluyorum. Yasak kalkınca buradan bildireceğim. Sevgiler, hayırlı günler..." ifadelerini kullandı.

Kanserle Mücadele Eden Tanyeli'ye Ziyaretçi Yasağı: Sevenlerine Seslendi - Resim : 1

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Kaynak: Haber Merkezi

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