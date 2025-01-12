Kanserle Mücadele Eden Mustafa Keser'in Son Durumu Belli Oldu

Prostat kanser teşhisi konuşan ünlü şarkıcı Mustafa Keser'den sevindiren haber geldi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da özel bir hastanede 4.5 saatlik bir ameliyat geçiren Keser’in durumunun iyi olduğu ve şu an için kemoterapi almasını gerektirecek bir durumun olmadığı öğrenildi.

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Kanserle Mücadele Eden Mustafa Keser'in Son Durumu Belli Oldu

Türk müziğinin usta ismi Mustafa Keser, 2024'ün son günlerinde sevenlerini üzen bir haber paylaşmıştı. 80 yaşındaki şarkıcı, katıldığı bir davette kendisine kanser teşhisi konduğunu duyurmuştu.

Öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran Mustafa Keser’e, yapılan detaylı tetkikler sonucunda kanser teşhisi konuldu.

"SAĞLIK DURUMUM GAYET İYİ"

Yaşadığı zorlu süreci; "Sağlık durumum gayet iyi. Hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum" sözleriyle dile getiren usta ismin eşi de bir süredir kanser hastalığı ile mücadele ediyor.

Kanserle Mücadele Eden Mustafa Keser'in Son Durumu Belli Oldu - Resim : 1

İYİ HABER GELDİ

80 yaşındaki sanatçıya prostat kanseri teşhisi konulmasının ardından, zorlu bir ameliyat geçirdi. Tam 4,5 saat süren operasyonun ardından, Keser’in durumunun iyi olduğu ve kemoterapiye ihtiyaç duymadığı öğrenildi.

Kanserle Mücadele Eden Mustafa Keser'in Son Durumu Belli Oldu - Resim : 2

SANAT DÜNYASINDAN BÜYÜK DESTEK

Mustafa Keser’in sağlık mücadelesine sanat camiasından büyük destek geldi. Sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajları paylaşan sevenleri ve meslektaşları, Keser’in yanında olduklarını ifade etti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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