Kansere Yakalanan Ünlü Sunucu Nursel Ergin Hem Ağladı Hem Ağlattı... Videosunu Görenler Destek Mesajı Yağdırdı

2007 yılında yayınlanan Var Mısın Yok Musun yarışma ile ünlenen, Gelinim Mutfakta adlı yemek programı ile sunuculuk kariyerini güçlendiren Nursel Ergin, uzun süredir ekranda yer almamasının acı sebebini YouTube'da konuk olduğu Yasemince İtiraflar programında duyurmuştu.

İKİ KANSERE YAKALANDI

Ünlü sunucu “Önce rahim kanseri oldum, rahmimi aldılar. Sonra doktor gözüme baka baka 'Üçüncü evre metastaz yapmış bir meme kanseriyle karşılaştık dedi” diyerek hastalığını açıklamış, çok zor günler yaşadığını anlatmıştı.

PERUĞUNU GÖSTERMİŞTİ

Saçında peruk olduğunu gösteren Nursel Ergin “Kendime bir kere daha hayran oldum ben. Öyle bir düştüm ki. En dibe çöktüğüm yer, benim gerçekten yeniden doğuşummuş meğer” demişti.

'BU ANI ASLA UNUTMAYACAĞIM'

Ünlü sunucu sosyal medya hesabından saçlarını kazıttığı anları paylaştı. Gözyaşları içinde kalan Nursel Ergin paylaşımına “Bu anı asla unutmayacağım, hepsi geçecek” notunu düştü. Ünlü sunuya sevenlerinden destek mesajları yağdı.

Kaynak: Haber Merkezi