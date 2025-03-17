Kansere Yakalanan Ünlü Sunucu Nursel Ergin Hem Ağladı Hem Ağlattı... Videosunu Görenler Destek Mesajı Yağdırdı

Uzun süredir ekranlarda görünmeyen, kısa süre önce kanser tedavisi gördüğünü duyuran ünlü sunucu Nursel Ergen, saçlarını kazıttığı anları sosyal medya hesabından ağlayarak duyurdu. Ergin’in o anları izleyenleri duygulandırdı.

Esma Karayel Esma Karayel
Son Güncelleme:

2007 yılında yayınlanan Var Mısın Yok Musun yarışma ile ünlenen, Gelinim Mutfakta adlı yemek programı ile sunuculuk kariyerini güçlendiren Nursel Ergin, uzun süredir ekranda yer almamasının acı sebebini YouTube'da konuk olduğu Yasemince İtiraflar programında duyurmuştu.

İKİ KANSERE YAKALANDI

Ünlü sunucu “Önce rahim kanseri oldum, rahmimi aldılar. Sonra doktor gözüme baka baka 'Üçüncü evre metastaz yapmış bir meme kanseriyle karşılaştık dedi” diyerek hastalığını açıklamış, çok zor günler yaşadığını anlatmıştı.

Kansere Yakalanan Ünlü Sunucu Nursel Ergin Hem Ağladı Hem Ağlattı... Videosunu Görenler Destek Mesajı Yağdırdı - Resim : 1

PERUĞUNU GÖSTERMİŞTİ

Saçında peruk olduğunu gösteren Nursel Ergin “Kendime bir kere daha hayran oldum ben. Öyle bir düştüm ki. En dibe çöktüğüm yer, benim gerçekten yeniden doğuşummuş meğer” demişti.

Kansere Yakalanan Ünlü Sunucu Nursel Ergin Hem Ağladı Hem Ağlattı... Videosunu Görenler Destek Mesajı Yağdırdı - Resim : 2

'BU ANI ASLA UNUTMAYACAĞIM'

Ünlü sunucu sosyal medya hesabından saçlarını kazıttığı anları paylaştı. Gözyaşları içinde kalan Nursel Ergin paylaşımına “Bu anı asla unutmayacağım, hepsi geçecek” notunu düştü. Ünlü sunuya sevenlerinden destek mesajları yağdı.

Kansere Yakalanan Nursel Ergin Ağlayarak Anlattı... '3’üncü Kemoterapiden Sonra Bedeniniz Sizden Çıkıyor'Kansere Yakalanan Nursel Ergin Ağlayarak Anlattı... '3’üncü Kemoterapiden Sonra Bedeniniz Sizden Çıkıyor'Magazin

Ekranlara Ani Şekilde Veda Etmişti, Hastalığı Aylar Sonra Ortaya ÇıktıEkranlara Ani Şekilde Veda Etmişti, Hastalığı Aylar Sonra Ortaya ÇıktıMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Nursel Ergin Kanser
Son Güncelleme:
Sözleri Gündem Olmuştu! İlker Aksum'dan Yeni Açıklama Geldi Sözleri Gündem Olmuştu! İlker Aksum'dan Yeni Açıklama Geldi
Tanyeli'nin Son Sağlık Durumu Nasıl? Eşi ve Oğlundan Yeni Açıklama Tanyeli'nin Sağlık Durumu Nasıl?
Dijital Göçebeler İçin En Uygun Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı Dijital Göçebeler İçin En Uygun Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
Kaşar Peynirini Küften Korumanın Doğal Yöntemi! Meğer Bu Kadar Basitmiş Kaşar Peynirini Küften Korumanın Doğal Yöntemi! Meğer Bu Kadar Basitmiş
ÇOK OKUNANLAR
Koç Holding Hakkında Flaş Gelişme Türkiye'den Çekiliyor mu? Ali Koç Son Noktayı Koydu Koç Holding Hakkında Flaş Gelişme Türkiye'den Çekiliyor mu? Ali Koç Son Noktayı Koydu
Bu İlde Olanlar Yaşadı! TOKİ'den Büyük Kampanya 12 Bin Liraya Kira öder Gibi Ev Sahibi Olma Fırsatı Taksitleri Kira Öder Gibi! Yeni Kampanya Duyuruldu
Türkiye'de Mağazaları Bulunan Ünlü Giyim Devi İflasın Eşiğinde: AVM'lerin Vazgeçilmez Markasıydı Türkiye'de Mağazaları Bulunan Ünlü Giyim Devi İflasın Eşiğinde: AVM'lerin Vazgeçilmez Markasıydı
Yüzde 2000'den Fazla Zam! Herkesi Şoke Eden Artış: Asıl Sebebi Başka Çıktı Yüzde 2000'den Fazla Zam!
Her Markette Satılan Ünlü Çikolata Markasında Skandal! Hepsi Raflardan Toplatılıyor Her Markette Satılan Ünlü Çikolata Markasında Skandal! Hepsi Raflardan Toplatılıyor