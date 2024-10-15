Kanser Tedavisi Görüyordu... Survivor Yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu Hayatını Kaybetti

Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören Hasan Yalnızoğlu'ndan acı haber geldi. 50 yaşındaki Yalnızoğlu'nun, Bakırköy Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Kanser Tedavisi Görüyordu... Survivor Yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu Hayatını Kaybetti

Anadolu Ateşi'nin baş dansçısı ve Survivor yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu bir süredir pankreas kanseri tedavisi görüyordu. 7 yaşında bir kızı olan 50 yaşındaki Yalnızoğlu bugün Bakırköy Devlet Hastanesi’nde yaşam mücadelesini kaybetti.

Acı haberi Tümay Özokur menajer Tümay Özokur sosyal medya hesabından duyurdu. Özokur paylaşımında "Şaka mısınız ya... Teker teker gidiyorsunuz. Çok sevdim lan seni. Sende beni çok. Adam." ifadelerini kullandı.

Kanser Tedavisi Görüyordu... Survivor Yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu Hayatını Kaybetti - Resim : 1

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