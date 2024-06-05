Kanser tedavisi gören Prenses Kate Middleton'dan kötü haber

Kanser tedavi sürecini gizli tutan Prenses Middleton'ın sağlık durumuna dair çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

Kraliyet ailesini yakından takip eden Lady Colin Campbell, Middleton'ın sağlığının sanılandan daha kötü olduğunu öne sürerek "Katherine çok hasta. Tedavi çok yorucu. İyileşmek ve üç çocuğuna bakabilmek için kendini bir kenara bırakması gerekiyor. Bu kadar basit, aktif olamayacak kadar hasta" dedi.