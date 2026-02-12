Kanbolat Görkem Arslan'a Veda! Gözyaşlarıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

‘Poyraz Karayel’, ‘Kuruluş Osman’ ve ‘Hayat Bazen Tatlıdır’ dizilerinde rol alan oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, 45 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Arslan, sevenlerinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Rol aldığı başarılı projelerle tanınan oyuncu Kanbolat Görkem Arslan’dan dün üzücü bir haber geldi. Gece saatlerinde evinde rahatsızlanan Arslan için ihbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Evde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Arslan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 45 yaşındaki oyuncunun kalp krizi sonucu vefat ettiği bildirildi.

ÜNLÜ OYUNCUYA SON GÖREV

Kanbolat Görkem Arslan’ın cenazesi bugün Zincirlikuyu Camisi’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze töreniyle Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi. Sanat dünyasından birçok ünlü isim cenaze törenine katıldı. Poyraz Karayel ekibi de Arslan’ın son yolculuğunda hazır bulundu.

“KARDEŞİMİ KAYBETTİM”

Ünlü oyuncunun Poyraz Karayel’den rol arkadaşı Cem Cücenoğlu, cenaze sırasında duygusal anlar yaşadı. Cücenoğlu, “Kardeşimi kaybettim. Bu dünyadaki melek kalplilerden biriydi. Adını bilmediğiniz binlerce kişiye dokunmuştur iyilikleriyle. Erken yaşta gitti, bomboş kaldık, söyleyecek hiçbir şey yok. Sahneler yetenekli bir oyuncusunu kaybetti. Tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

DENİZ ÇAKIR GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Deniz Çakır, yakın arkadaşı Kanbolat Görkem Arslan’ın cenazesinde gözyaşlarına boğuldu.

İLKER KALELİ: BÖYLE BİR YER İŞTE DÜNYA

Poyraz Karayel dizisinin çekildiği dönemde aralarında kriz yaşandığı ve Arslan’a küs olduğu iddia edilen İlker Kaleli de cenazeye geldi. Kaleli dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Böyle bir yer işte bu dünya… Geri kalan birkaç sohbet… Anlayamıyorum hâlâ. Çok üzgünüm. Mekânın cennet olsun” ifadelerini kullanmıştı.

KANBOLAT GÖRKEM ASLAN KİMDİR?

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde oyunculuk eğitimi alan Kanbolat Görkem Arslan, oyunculuğa 2004 yılında “Çemberimde Gül Oya” dizisi ile başladı.

1998 yılından bu yana tiyatro sahnelerinde yer alan Arslan, '"Daire", “Yurt”, “Teslimiyet” gibi sinema filmlerinin yanı sıra “Çemberimde Gül Oya”, “Hatırla Sevgili”, “Yer Gök Aşk”, “Kuruluş Osman”, “Tatar Ramazan”, "Bir Deli Rüzgar", “Ezel”, “Poyraz Karayel”, “Hayat Bazen Tatlıdır” gibi dizilerde yer aldı.

Bir süredir “Ruki” adli tiyatro oyunuyla hayranlarının karşısına çıkan Kanbolat Görkem Arslan, 2021 yılında dansçı Hicran Akın ile dünyaevine girmişti.

Kaynak: Haber Merkezi