Kanal D'nin En İddialı Dizisiydi! Yalan Dizisinden Veda
Kanal D ekranlarında yayımlanan Yalan dizisinden bir oyuncu daha ayrılıyor...
Kaynak: Gerçek Gündem
Kanal D ekranlarında yayımlanan Yalan dizisinde yaprak dökümü sürüyor. Dizinin final yapacağına dair iddialar kanal yönetimi tarafından yalanlandı. Birçok gerçeğin ortaya çıktığı diziden flaş bir karakter daha ayrılıyor.
YAMAN SAVCI VEDA EDİYOR
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kanal D’nin cumartesi akşamları seyirciyle buluşan Süreç Film imzalı dizisi Yalan’da flaş bir veda yaşanacak.
“Yalan” dizisinin geçen yaz başlayan ekran yolculuğu tüm hızıyla sürüyor. Ersoy Güler hem yönetip hem de yazmaya başladığı dizi yenilenen hikâyesiyle seyirciye duygu seli yaşatacak. Bir annenin büyük savaşını konu alan dizinin bu cumartesi ekrana gelecek bölümünde bir veda gerçekleşecek.
KENDİ İSTEĞİYLE DİZİYE VEDA ETTİ
Sevilen dizinin savcı Yaman’ı Gökberk Demirci ekibe veda edecek. Demirci’nin kendi isteğiyle projeden ayrıldığı ve yeni projeleri değerlendireceği öğrenildi.
SEZON SONUNA KADAR DEVAM EDECEK
Gerçek Gündem'in edindiği bilgiye göre; Kanal D ekranlarında yayımlanan Yalan dizisi sezon sonuna kadar devam edecek. Dizinin gelecek sezonda ise ekranda olmayacağı konuşuluyor.