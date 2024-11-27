Kanal D'nin En İddialı Dizisiydi! Yalan Dizisinden Veda

“Yalan” dizisinin geçen yaz başlayan ekran yolculuğu tüm hızıyla sürüyor. Ersoy Güler hem yönetip hem de yazmaya başladığı dizi yenilenen hikâyesiyle seyirciye duygu seli yaşatacak. Bir annenin büyük savaşını konu alan dizinin bu cumartesi ekrana gelecek bölümünde bir veda gerçekleşecek.