Kanal D'nin En İddialı Dizisiydi! Yalan Dizisinden Veda

Kanal D ekranlarında yayımlanan Yalan dizisinden bir oyuncu daha ayrılıyor...

Kaynak: Gerçek Gündem

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Kanal D'nin En İddialı Dizisiydi! Yalan Dizisinden Veda - Resim: 1

Kanal D ekranlarında yayımlanan Yalan dizisinde yaprak dökümü sürüyor. Dizinin final yapacağına dair iddialar kanal yönetimi tarafından yalanlandı. Birçok gerçeğin ortaya çıktığı diziden flaş bir karakter daha ayrılıyor.

YAMAN SAVCI VEDA EDİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kanal D’nin cumartesi akşamları seyirciyle buluşan Süreç Film imzalı dizisi Yalan’da flaş bir veda yaşanacak.

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Kanal D'nin En İddialı Dizisiydi! Yalan Dizisinden Veda - Resim: 2

“Yalan” dizisinin geçen yaz başlayan ekran yolculuğu tüm hızıyla sürüyor. Ersoy Güler hem yönetip hem de yazmaya başladığı dizi yenilenen hikâyesiyle seyirciye duygu seli yaşatacak. Bir annenin büyük savaşını konu alan dizinin bu cumartesi ekrana gelecek bölümünde bir veda gerçekleşecek.

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Kanal D'nin En İddialı Dizisiydi! Yalan Dizisinden Veda - Resim: 3

KENDİ İSTEĞİYLE DİZİYE VEDA ETTİ

Sevilen dizinin savcı Yaman’ı Gökberk Demirci ekibe veda edecek. Demirci’nin kendi isteğiyle projeden ayrıldığı ve yeni projeleri değerlendireceği öğrenildi.

SEZON SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Gerçek Gündem'in edindiği bilgiye göre; Kanal D ekranlarında yayımlanan Yalan dizisi sezon sonuna kadar devam edecek. Dizinin gelecek sezonda ise ekranda olmayacağı konuşuluyor.

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