Kalbine Stent Takılmıştı: Nebahat Çehre’nin Sağlık Durumu Ne?

Ünlü oyuncu Nebahat Çehre, kalbine stent takılması sonrası sağlık durumuyla ilgili konuştu. Çehre, durumunun iyi olduğunu belirterek, "Pıhtı attı ve stent takıldı. Kalp krizi değil. Üst üste geldi her şey. Biraz dinlenme yaptık" dedi.

Kalbine Stent Takılmıştı: Nebahat Çehre’nin Sağlık Durumu Ne?

Son yıllarda "Haziran Gecesi", "Aşk-ı Memnu" ve "Muhteşem Yüzyıl" gibi birçok diziyle ekranlara damga vuran ünlü oyuncu Nebahat Çehre, mayıs ayında kalbine takılan stent ve sağlık durumu hakkında açıklamalar yaptı.

Snob Magazin'e konuşan Çehre, "Ben iyiyim. Pıhtı attı ve stent takıldı. Kalp krizi değil. Üst üste geldi her şey. Biraz dinlenme yaptık. Bir de acayip sıcak. Biraz esiyor diye çıktık" dedi.

MENAJERİ AÇIKLAMIŞTI

Nebahat Çehre'nin menajeri Selçuk Kaya, mayıs ayında "Değerli oyuncumuz Nebahat Çehre’nin sağlık durumu iyidir. Kendisi evinde dinleniyor. Arayan soran herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yakın zamanda yeni projeler de görüşmek dileğiyle..." şeklinde bir açıklama yapmıştı.

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