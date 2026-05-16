Yeşilçam'ın Çınarı Kadir İnanır Yoğun Bakımda! Başhekimden Sağlık Durumuna İlişkin Yeni Açıklama Geldi

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Kadir İnanır'dan gelen haber, sanat dünyasını ve sevenlerini derinden üzdü. Yaşadığı ani rahatsızlık nedeniyle Acıbadem Fulya Hastanesi’ne kaldırılan usta aktör, yapılan ilk tıbbi değerlendirmelerin ardından yoğun bakım servisine sevk edildi.

Kamuoyunda endişe yaratan gelişmenin ardından hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Hüsnü Görgen, usta oyuncunun sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yayımladı.

'SOLUNUM SIKINTISI VAR, ENTÜBE EDİLMEDİ'

Prof. Dr. Hüsnü Görgen, Kadir İnanır’ın tedavisinin yoğun bakım koşullarında titizlikle sürdürüldüğünü belirterek şu detayları paylaştı:

"Dün hastanemize başvuran hastamız Kadir İnanır, yapılan tıbbi değerlendirme sonrası pnömoniye (zatürre) bağlı gelişen solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakım servisine alınmıştır. Tedavisi yoğun bakım koşullarında sürdürülmekte ve entübasyon gerektirmeden uygulanan non-invaziv (maske ile) solunum desteği verilmektedir. Genel durumu yakından izlenen hastamızın klinik durumunda dünden bu yana kısmi iyileşme gözlenmiştir. Hastamız, bir süre daha yoğun bakım servisinde takip edilecektir."

BÜYÜK BİR AMELİYAT GEÇİRMİŞTİ

77 yaşındaki usta sanatçı, daha önce 24 Mart 2024 tarihinde Beykoz'daki evinde rahatsızlanmış ve beyne pıhtı atması sonucu inme geçirerek acil operasyona alınmıştı. O dönem tedbir amaçlı entübe edilen İnanır, tedavisinin olumlu yanıt vermesi üzerine 4 Nisan 2024'te taburcu edilerek evinde istirahate çekilmişti.

Kaynak: AA