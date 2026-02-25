Kaan Yıldırım’dan Oğlu Fikret Hakan’la Yeni Poz: Fotoğrafı Görenler Aynı Yorumu Yaptı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Oyuncu Kaan Yıldırım, oğlu Fikret Hakan ile verdiği yeni pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Baba olmanın heyecanını yaşayan Yıldırım’ın paylaşımı kısa sürede takipçilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz, Roma’da gerçekleşen nikâh törenleriyle evliliklerini taçlandırmış, çift daha sonra Fikret Hakan adını verdikleri oğullarını kucaklarına almıştı. Ünlü çift, aile hayatlarına dair paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme geliyor.

Son olarak Yıldırım’ın Instagram’da yayınladığı baba-oğul fotoğrafı dikkat çekti. Karede ikilinin uyumlu tarzı öne çıkarken, minik Fikret Hakan’ın babasına olan benzerliği de takipçilerin gözünden kaçmadı.

Paylaşımın ardından sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı. Takipçiler, Fikret Hakan için “aynı babası”, “tıpkı babası” ve “babasına benziyor” ifadelerini kullandı. Baba-oğul pozu kısa sürede beğeni topladı.

Kaynak: Haber Merkezi