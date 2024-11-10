Kaan Taşaner'den Kızılcık Şerbeti'ne Zehir Zemberek Sözler!

Show Tv'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'ne geçen sezon Giray karakteriyle katılan oyuncu Kaan bu sezonun başında ayrılık kararı aldı. Taşaner, Kızılcık Şerbeti'nde rol almaktan pişman olduğunu “Hikayenin gidişatı pek benim istediğim yere evrilmedi” diyerek anlattı.

Magazin Hattı'na konuşan Taşaner, "Sanırım böylesi daha hayırlı olacaktı. Başlangıçta değil de sonradan trajikleşti. Ben yine senaryo okumaya devam edeceğim. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer" şeklinde konuştu.

AFİŞTE YER ALMAMASINA DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Kaan Taşaner 3. sezon afişinde yer almamasına da tepki göstererek şu paylaşımı yapmıştı:

"Saygının yokluğu, açıkça yapılan bir hakarete nazaran az saldırgan olsa da aynı derece yaralayıcı bir hal alabilir. Örneğin, karşıdaki insana hakaret edilmiyordur ama onun bir insan olarak varlığı da tanınmıyordur Bu kişi, varlığı önem arz eden tam bir insan olarak görülmüyordur.

Bir toplum yalnızca birkaç kişiyi ayırıp geri kalan kitlelere bu şekilde davrandığı zaman bu bir saygı kıtlığı yaratır. Sanki bu kıymetli cevherden herkese yetecek kadar yokmuş gibi. Çoğu açlıklar gibi; bu kıtlık da insan yapımıdır, yiyeceğin aksine saygının hiçbir maliyeti de yoktur. O zaman niçin saygı bu kadar kıt olsun ki?"