Johnny Depp intihar etti iddiası: Otel odasında baygın halde bulundu

Budapeşte'deki konserin iptali için resmi bir neden belirtilmezken Mirror, Depp'in Mayıs ayında yaşadığı bir ayak bileği yaralanmasından kaynaklanabileceğini bildirdi. Mirror, Depp'in Glasgow konseri öncesinde, konserine giderken destek için bir koltuk değneğine ihtiyaç duyduğunun görüldüğünü yazdı.