İzleyiciler Seçti, Liste Belli Oldu! İşte 2024 Yılının En İyi 16 Dizisi...
Yılın son gününe gelirken Rotten Tomatoes, 2024 yılının en beğenilen Netflix dizilerini sıraladı. Büyük izlenme oranları ve izleyicisinden aldığı olumlu eleştirilerle çok konuşulan yapımlar, bu yıl dizi dünyasını domine etti.
Kaynak: Haber Merkezi
16. RIPLEY
Dizi ve filmlerin oylandığı Rotten Tomatoes'ta yüzde 86 beğeni alan Ripley, Patricia Highsmith'in Yetenekli Bay Ripley isimli eserinden uyarlandı. Siyah-beyaz çekilen filmde Andrew Scott'ın performansı dikkat çekti.
15. TERMINATOR ZERO
Bir döneme damga vuran Terminator serisinin ilk anime çizgi dizisi olan Terminator Zero'nun, Rotten Tomatoes'taki beğeni oranı yüzde 86. Ağustos ayında yayınlanan dizi eleştirmenler tarafından etkileyici animasyonlar sayesinde övgü topladı.
14. GRISELDA
Sofia Vergara'nın Griselda Blanco isimli uyuşturucu kaçakçısını canlandırdığı dizinin beğeni oranı yüzde 87. 2012 yılında ölen Blanco'nun hayatını gerçeğe bağlı kalarak çok da anlatmayan dizi hırsın ve açgözlülüğün nasıl bir yıkım yarattığını gözler önüne seriyor.
13. BRIDGERTON
Rotten Tomatoes üzerinde beğeni oranı 87 olan Bridgerton'ın üçüncü sezonu da yüksek beğeni alan yapımlar arasında. Dizinin "esas çifti" Penelope Featherington ve Colin Bridgerton'ın aşkını ve ilişkilerini mercek altına alan yapımda oyuncular Nicola Coughlan ve Luke Newton arasındaki kimya da beğeni topladı.
12. ONE DAY
Sevgililer Günü zamanında yayınlanan ve David Nicholls'un kitabından uyarlanan One Day isimli yapım Rotten Tomatoes üzerinden oyların yüzde 91'ini aldı. Business Insider, dizi için "Her bölümde bir yılın anlatıldığı ve ilişkilerinin nasıl değiştiğinin rahatlıkla izlendiği dizi, arka arkaya izlemek için ideal" dedi.
11. DEAD BOY DETECTIVES
Dead Boy Detecitives de Rotten Tomatoes üzerinden yüksek beğeni puanı aldı. Diziyi beğenenlerin oranı yüzde 92 olarak kayıtlara geçti. Dizinin senaryosu ve formatının dikkat çektiği aktarıldı.
10. NOBODY WANT THIS
Business Insider tarafından, "2024'ün ikinci yarısının sürpriz hiti" yorumu ile övülen Nobody Want This'in Rotten Tomatoes puanı yüzde 94. Dizinin başrol oyuncuları Kristen Bell ve Adam Brody arasındaki kimya büyük beğeni toplarken, bir süredir kamera karşısına geçmeyen Brody'nin performansı da çok konuşuldu.
9. BLACK DEVOS
Rotten Tomatoes puanı yüzde 95 olan Black Doves'un başarısı sonrasında Netflix ikinci sezon için onay verdi. Eleştirmenlerden tam puan alan dizi Altın Küre'de de aday gösterildi. Yayınlandığı hafta, Netflix'te en çok izlenen İngilizce dizi unvanını aldı.
8. A MAN ON THE INSIDE
Mike Schur ile aktör Ted Danson'ın yer aldığı "A Man on the Inside" hem komedi hem de dram unsurları sebebiyle büyük beğeni topladı. Dizide Danson haricinde Stephanie Beatriz, Sally Struthers ve Stephen McKinley Henderson'ın performansları dikkat çekti.
7. THE DIPLOMAT
2023'te yayınlandıktan sonra SAG, Emmy, Altın Küre ödüllerinde adaylıklar toplayan The Diplomat'ın beğeni oranı da yeni sezon ile birlikte yüzde 84'ten yüzde 95'e çıktı. Business Insider dizi için, "2024'ün televizyonda en heyecan veren yapımı" yorumunu yaptı.
6. AMERICAN NIGHTMARE
Netflix'in bir dönem dikkat çeken dizisi The Tinder Swindler'ın yapımcılarının dizisi American Nightmare'ın Rotten Tomatoes üzerindeki beğeni oranı yüzde 96 oldu.
5. BABY REINDEER
Richard Gadd'ın otobiyografik stand-up gösterisinden uyarlanan Baby Reindeer, Rotten Tomatoes üzerinden yüzde 99 beğeni oranına sahip. Dizi 2024'te 6 Emmy ödülü kazandı.
4. SUPACELL
Bir süper kahraman dizisi olan Supacell'in Rotten Tomatoes üzerindeki beğeni oranı yüzde 100... Dizinin özellikle aksiyon sahneleri beğeni topladı.
3. GIRLS5EVA
Girls5Eva isimli dizinin Rotten Tomatoes üzerindeki beğeni oranı yüzde 100 olarak kayıtlara geçerken dizinin komedi unsurları ile arkadaşlık bağlarını bağlaması dikkat çekti.
2. HEARTSTOPPER
Heartstopper, yüzde 100 beğeni oranıyla Netflix'in en en popüler ve beğenilen yapımları arasında gösteriliyor. Üçüncü sezonda dizinin yan rollerinde yer alan Kit Connor, Joe Locke ve Yasmin Finney gibi isimlerin performansları da çok konuşuldu.
1. LEAGUE OF LEGENDS: ARCANE
League of Legends isimli oyundan esinlenen Arcane'in birinci sezonunda eleştirmenlerin tamamı diziyi beğendi. Rotten Tomatoes'ta eleştirmenlerin yüzde 100'ü beğenirken, izleyicilerin ise yüzde 96'sı diziyi beğendi. Arcane 4 Emmy ödülü de aldı.