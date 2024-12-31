İzleyiciler Seçti, Liste Belli Oldu! İşte 2024 Yılının En İyi 16 Dizisi...

12. ONE DAY

Sevgililer Günü zamanında yayınlanan ve David Nicholls'un kitabından uyarlanan One Day isimli yapım Rotten Tomatoes üzerinden oyların yüzde 91'ini aldı. Business Insider, dizi için "Her bölümde bir yılın anlatıldığı ve ilişkilerinin nasıl değiştiğinin rahatlıkla izlendiği dizi, arka arkaya izlemek için ideal" dedi.