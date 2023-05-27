İzel'i yıkan ölüm haberi
Pop müziğin sevilen isimlerinden şarkıcı İzel annesinin ölüm haberiyle yıkıldı. İzel'in annesi Habine Çeliköz bugün Karacaahmet Şakirin Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak.
Ünlü şarkıcı İzel'in annesi Habibe Çeliköz'ün hayatını kaybettiği duyuruldu. Çeliköz'ün cenazesi bugün Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Çengelköy Mezarlığı'na defnedilecek.
İzel'in menajerlik şirketi tarafından yapılan açıklamada "Sanatçımız İzel Çeliköz'ün değerli annesi Habibe Çeliköz vefat etmiştir. Cenazemiz (27.05.2023) Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Çengelköy Mezarlığı'na defnedilecektir." denildi.