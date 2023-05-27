İzel'i yıkan ölüm haberi

Pop müziğin sevilen isimlerinden şarkıcı İzel annesinin ölüm haberiyle yıkıldı. İzel'in annesi Habine Çeliköz bugün Karacaahmet Şakirin Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak.

İzel'i yıkan ölüm haberi

Ünlü şarkıcı İzel'in annesi Habibe Çeliköz'ün hayatını kaybettiği duyuruldu. Çeliköz'ün cenazesi bugün Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Çengelköy Mezarlığı'na defnedilecek.

İzel'in menajerlik şirketi tarafından yapılan açıklamada "Sanatçımız İzel Çeliköz'ün değerli annesi Habibe Çeliköz vefat etmiştir. Cenazemiz (27.05.2023) Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Çengelköy Mezarlığı'na defnedilecektir." denildi.

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