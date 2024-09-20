İşte Bir Dönemin Efsanesi Arda Kural'ın Son Hali

‘Lise Defteri’, ‘Emret Komutanım’, ‘Eyvah Kızım Büyüdü’ gibi dizilerle bir döneme damga vuran ünlü oyuncu Arda Kural'ın hayatı her zaman magazinin en merak edilen konularından biri oldu. Geçtiğimiz aylarda dış görünüşü nedeniyle hedef haline getirilen Arda Kural, son olarak ise saç ektirmişti.

Arda Kural, bu kez de sosyal medya hesabından paylaştığı son haliyle konuşuluyor. Sosyal medya kullanıcıları Arda Kural'ın paylaşımını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

İşte o paylaşım: