İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Balcı son haliyle şaşırttı
İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Ayşenur Balcı, yarışmada stilinin yanında sivri çıkışlarıyla da hafızalara kazınmıştı. Sosyal medya hesabında aktif paylaşımlarda bulunan Ayşenur Balcı'yı geçirdiği estetik operasyonlardan sonra görenler tanımakta zorluk çekiyor.
İşte Benim Stilim yarışmasının sansasyonel ismi Ayşenur Balcı, yarışmanın 2015 yılında yayınlanan 4. sezonunda birinci olmayı başarmıştı. Geçmişte yaptıklarını hata olarak gören ve modelliğe daha çok adapte olacağını söyleyen Ayşenur Balcı değişimi ile yok artık dedirtiyor.
İşte Benim Stilim yarışmasında farklı tarzıyla yer alan ve yarışmadaki kostümleri kadar sert çıkışları ile de akıllarda kalan Ayşenur Balcı'nın paylaşımları dikkat çekiyor.
Buz mavisi lensleri, sarı saçları ve cesur seçimleri ile adından söz ettiren Balcı'nın şimdilerde o halinden eser bulunmuyor.
Lenslerini değiştiren ve saçlarını koyulaştıran Balcı, burnunu ve dişlerini de yaptırarak farklı bir görünüme büründü.