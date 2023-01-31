İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Balcı son haliyle şaşırttı

İşte Benim Stilim yarışmasının sansasyonel ismi Ayşenur Balcı, yarışmanın 2015 yılında yayınlanan 4. sezonunda birinci olmayı başarmıştı. Geçmişte yaptıklarını hata olarak gören ve modelliğe daha çok adapte olacağını söyleyen Ayşenur Balcı değişimi ile yok artık dedirtiyor.