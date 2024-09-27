İspanya'yı Birbirine Kattı! Can Yaman'a Yanaşmak Pahalıya Patladı

Erkenci Kuş dizisiyle ününe ün katan, açıklamalarıyla sık sık tartışmalara sebep olan ünlü oyuncu Can Yaman ile ilgili yine bomba gibi bir haber ortaya çıktı. İspanyol hayranlarıyla buluşan ünlü oyuncu ile tanışabilmek ve fotoğraf çektirebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Ünlü oyuncuyla fotoğraf çekilmek ise pahalıya patladı. Aramızda Kalmasın’ın haberine göre, ünlü isimle fotoğraf çektirmek isteyen hayranları toplam 600 euro yani 23 bin TL ödedi.