İrem Sak Türkiye’yi Terk Ediyor: Yalan Dünya'nın Tülay'ının Yeni Ülkesi Belli Oldu

Yalan Dünya’nın Tülay'ı İrem Sak Türkiye’yi terk etmeye karar verdiği öne sürüldü. Ünlü oyuncunun Monaco’ya taşınacağı iddia edildi. İrem Sak’ın Monaco’dan ev bakmaya başladığı eklenirken, bu kararı Monaco ile anlaşan Furkan Korkmaz’dan sonra aldığı belirtiliyor.

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İrem Sak Türkiye’yi Terk Ediyor: Yalan Dünya'nın Tülay'ının Yeni Ülkesi Belli Oldu - Resim: 1

Milli basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz’ın 7 yıllık NBA kariyerini noktalayıp, EuroLeague’in Fransız ekibi Monaco ile imza atmasının ardından, Türkiye’den ayrılmaya karar verdi. Furkan Korkmaz, Monaco ile 1+1 yıllık bir sözleşme imzalamıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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