İrem Sak Türkiye’yi Terk Ediyor: Yalan Dünya'nın Tülay'ının Yeni Ülkesi Belli Oldu

Milli basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz’ın 7 yıllık NBA kariyerini noktalayıp, EuroLeague’in Fransız ekibi Monaco ile imza atmasının ardından, Türkiye’den ayrılmaya karar verdi. Furkan Korkmaz, Monaco ile 1+1 yıllık bir sözleşme imzalamıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem