İpi Çekildi! Yeni Sezona Taşınan Kanal D Dizisi İçin Final Kararı

Kanal D'nin sevilen dizisi İpi Çekildi! Kanal D'nin sevilen dizisi Yalan, yeni sezonda yayın günü değişikliğiyle birlikte iddialara göre final kararı aldı.

İpi Çekildi! Yeni Sezona Taşınan Kanal D Dizisi İçin Final Kararı - Resim: 1

Uzun süredir Pazartesi akşamları ekrana gelen dizi, artık Cumartesi günleri izleyicileriyle buluşacak. Bu değişiklikle birlikte dizinin final yapacağı konuşulmaya başlandı.

Yalan dizisinin final kararı, izleyiciler arasında merak uyandırdı. Uzun süredir ekranda olan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan dizi, final bölümüyle kısa bir süre sonra ekranlara veda edecek. Dizinin hayranları, final bölümünde neler olacağını ve karakterlerin akıbetini merakla bekliyor.

Yıllar sonra cezaevinden çıkan Melike’nin içine düştüğü yalanlar örgüsünden kurtulma hikayesini ekrana taşıyan dizinin yeni bölümünün özeti şöyle;

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