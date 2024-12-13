İpek Tuzcuoğlu'nun Acı Günü: Annesi Hayatını Kaybetti

Ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu'nun annesi Emel Tuzcuoğlu hayatını kaybetti. İpek Tuzcuoğlu, acı haberi Instagram hesabından duyurdu.

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İpek Tuzcuoğlu'nun Acı Günü: Annesi Hayatını Kaybetti

Bir döneme damga vuran 'Asmalı Konak' dizisiyle şöhreti yakalayan ve sonrasında 'Ah Be İstanbul', 'Dürüye'nin Güğümleri', 'Aşk ve Mavi' gibi birçok projede rol alan ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu annesinin ölüm haberiyle sarsıldı.

Ünlü oyuncunun annesi Emel Tuzcuoğlu bugün hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran İpek Tuzcuoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Canım annemiz bugün göçtü. En güzel yerde buluşacağız. Çok sevdiği bu diyardan daha güzeline gidiyor ruhuna dualarınızı eksik etmeyin."

İpek Tuzcuoğlu'nun Acı Günü: Annesi Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Kaynak: Haber Merkezi

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