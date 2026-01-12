İpek Filiz Yazıcı'dan 3 Ay Önce Boşanmıştı! Ufuk Beydemir İçin Bomba Aşk İddiası

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

“Ay Tenli Kadın” adlı şarkısıyla müzik listelerinde büyük çıkış yakalayan Ufuk Beydemir, yalnızca kariyeriyle değil özel yaşamıyla da magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Ünlü şarkıcı, 2022 yılında İtalya’da gerçekleşen sade ve sürpriz bir törenle oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile dünyaevine girmişti. Çift, evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti.

BOŞANMA HABERİNİ ORTAK AÇIKLAMAYLA DUYURDULAR

Magazinden uzak durmayı sürdüren ikili, geçtiğimiz aylarda yayımladıkları ortak bir açıklamayla evliliklerini sonlandırdıklarını duyurmuştu:

"Bir süredir gelen sorular ve haberler üzerine bu açıklamayı yapmak istedik. Evet, haberler doğru; geçen hafta resmi olarak yollarımızı ayırdık. Biz, hayatlarımızı güzellikle birleştirdiğimiz gibi, aynı güzellikle ayrılabilmenin değerini ve önemini savunuyoruz. Bu yüzden birbirimize, geçirdiğimiz dört yılı aşkın birlikteliğimize ve ailelerimize olan sevgi ve saygımız gereği bu konuda hassas davranmayı özellikle tercih ediyoruz. Yapacağınız yorum ve paylaşımlarda aynı hassasiyeti göstermenizi sizlerden rica ediyoruz. İkimiz için de her şeyin daha da güzel olması temennisiyle..."

TEK CELSEDE BOŞANDILAR

Üç yıllık evliliklerini tek celsede sonlandıran çiftten Ufuk Beydemir, boşanmanın ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

‘PRIME DÖNEMİM ŞU AN’

Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlayan Beydemir, özgüven dolu açıklamalarıyla öne çıktı. Ünlü isim, kariyerindeki en güçlü dönemin şu an olduğunu ifade ederken, sakızdan çıkan bir aşk falını paylaşmasıyla da merak uyandırdı.

YENİ BİR AŞKIN SİNYALİ Mİ?

Öte yandan Ufuk Beydemir’in, Manifest grubuyla adından söz ettiren ve grubun en dikkat çeken isimlerinden biri olan Zeynep Oktay’ın fotoğraflarını kalp emojisiyle beğendiği ortaya çıktı.

İkilinin şu sıralar bir tanışma sürecinde olduğu, bu sosyal medya hamlesinin ise Beydemir’den geldiği iddia ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi