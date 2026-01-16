Bestemsu Özdemir Anne Oldu! Bebeğine Verdiği İsim Olay Oldu

İnci Taneleri dizisinde canlandırdığı Semiramis karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanan oyuncu Bestemsu Özdemir, ilk kez annelik duygusunu tattı. Ünlü oyuncunun dünyaya gelen oğluna verdiği isim ise merak uyandırdı.

Son Güncelleme:
Bestemsu Özdemir Anne Oldu! Bebeğine Verdiği İsim Olay Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Akrep, İkimizin Sırrı, Gecenin Ucunda ve Kirli Sepeti gibi birçok projede rol alan ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, geçtiğimiz yaz eski milli basketbolcu ve spor yorumcusu Ersin Görkem ile Fethiye’de aileleri ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle evlenmişti. Mutlu çift, bebeklerine Sarp Marco adını verdi.

Magazin kulislerine yansıyan bilgilere göre, 35. haftada dünyaya gelen Sarp Marco’nun ve anne Bestemsu Özdemir’in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bestemsu Özdemir Anne Oldu! Bebeğine Verdiği İsim Olay Oldu - Resim : 1

Annelik heyecanı yaşayan başarılı oyuncunun, İnci Taneleri dizisinin üçüncü sezonunda Semiramis karakteriyle ekranlarda yer almaya devam edeceği de belirtildi.

Ankaralı Turgut'un Miras Davasında Karar ÇıktıAnkaralı Turgut'un Miras Davasında Karar ÇıktıMagazin

Kaynak: SnobMagazin

Son Güncelleme:
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Harry Styles, Yeni Albüm Müjdesini Verdi Harry Styles, Yeni Albüm Müjdesini Verdi
Ankaralı Turgut'un Miras Davasında Karar Çıktı Ankaralı Turgut'un Miras Davasında Karar Çıktı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Ünlülere Bir Uyuşturucu Operasyonu Daha! 5 Kişi Gözaltına Alındı, 18 Kişi Adliyede Ünlülere Bir Uyuşturucu Operasyonu Daha
Adana’da Vahşet! 2 Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti Adana’da Vahşet! 2 Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti
Ücretsiz Olması Gereken Hizmette Şok Fatura: Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor! Şikayet Eden Parasını Geri Alacak Ücretsiz Olması Gereken Hizmette Şok Fatura: Şikayet Eden Parasını Geri Alacak
17 Milyonu Aşkın Emekli Bekliyor: Bayram İkramiyesinde Rakam Belli Oldu Bayram İkramiyesinde Rakam Belli Oldu
Meteoroloji Peş Peşe Uyardı! Kuvvetli Yağış, Kar Fırtına Aynı Anda Bastıracak Meteoroloji Peş Peşe Uyardı! Kuvvetli Yağış, Kar Fırtına Aynı Anda Bastıracak