İlker Aksum'un Kızı Lila ile Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı! 'Babasının Kopyası'

Ünlü oyuncu İlker Aksum'un 5 aylık kızı Lila ile esprili paylaşımı sevenlerini güldürürken, bebeğin babasına olan benzerliği de gündem oldu.

Esma Karayel Esma Karayel
İlker Aksum'un Kızı Lila ile Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı! 'Babasının Kopyası'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

"Yabancı Damat," Canım Ailem", "Ramo" ve "Siyah Kalp" gibi dizilerle kamera karşısına geçen ünlü oyuncu İlker Aksum, kariyerinde olduğu gibi özel hayatında da mutluluğu yakaladı. İlk evliliğini oyuncu Belgin Erdoğan ile yapan 54 yaşındaki oyuncu, iki yıl önce ise tiyatrocu Dilay Ekmekçioğlu ile dünyaevine girdi.

Geçtiğimiz şubat ayında ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü oyuncu, bebeğinin cinsiyetinin de kızı olduğunu duyurdu. Kızlarına "Lila" adını veren çift, her fırsatta mutluluklarını dile getirirken, bebeklerinin büyümesini de sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.

İlker Aksum'un Kızı Lila ile Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı! 'Babasının Kopyası' - Resim : 1

BABASINA BENZERLİĞİ GÜNDEM OLDU

Bu yıl yaz tatillerini Bodrum'da geçiren çift, geçtiğimiz günlerde bebeklerinin yüzünü ilk kez göstererek ezber bozdu. Lila'nın babası İlker Aksum'a olan benzerliği sosyal medyada gündem olurken, ünlü oyuncu sık sık kızıyla beraber keyifli paylaşımlar yapıyor.

İlker Aksum'un Kızı Lila ile Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı! 'Babasının Kopyası' - Resim : 2

Son olarak 5 aylık Lila ile çay keyfi yaparken çekilen bir fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan İlker Aksum'un paylaşımına yorum ve beğeni yağdı. Ünlü oyuncunun esprili bir şekilde "Hanım gel çay içek kıı" notunu düşerek paylaştığı fotoğraf İlker Aksum'un takipçilerini güldürdü. Fotoğrafa birçok kişi nazar boncuğu emojisi gönderirken, iyi dileklerde bulunuldu.

Fenomen Dizinin Yıldızıydı... Ünlü Oyuncu Boğularak ÖldüFenomen Dizinin Yıldızıydı... Ünlü Oyuncu Boğularak ÖldüMagazin
Bahar Şahin’den 6 Yıl Sonra İtiraf Üstüne İtiraf! Yılın Kaosuna Bir İsim Daha EklendiBahar Şahin’den 6 Yıl Sonra İtiraf Üstüne İtiraf! Yılın Kaosuna Bir İsim Daha EklendiMagazin
Etiketler
İlker Aksum Oyuncu
Coldplay Konserinde Patlayan Yasak Aşk Skandalının Ağır Maliyeti: Hem Evliliğinden Hem 28 Milyon Liradan Oldu Hem Evliliğinden Hem 28 Milyon Liradan Oldu
20 Temmuz 2025 Burç Yorumu: 12 Burç İçin Dinlenme, Denge ve Duygusallık Fırtına Gibi Esecek 20 Temmuz 2025 Burç Yorumu: 12 Burç İçin Dinlenme, Denge ve Duygusallık Fırtına Gibi Esecek
2 Litre Şart Değil: Uzmanlar Su Tüketiminde Esas Gerçeği Açıkladı 2 Litre Şart Değil: Uzmanlar Su Tüketiminde Esas Gerçeği Açıkladı
Survivor Şampiyonu Adem Kılıççı’dan Büyük Ters Köşe! Sağ Gösterip Sol Vurdu Survivor Şampiyonundan Büyük Ters Köşe
ÇOK OKUNANLAR
Karar Verdi! Ali Koç Başkanlığı Bırakıyor Ali Koç Başkanlığı Bırakıyor
Fenerbahçe'ye Hakan Çalhanoğlu Transferinde Şok! Dev Talip Çıktı Fenerbahçe'ye Hakan Çalhanoğlu Transferinde Şok!
Fenomen Dizinin Yıldızıydı... Ünlü Oyuncu Boğularak Öldü Ünlü Oyuncu Boğularak Öldü
Tuncer Bakırhan'dan CHP'ye Çağrı! 'Toplumun Beklentisi Çok Yüksek' 'Toplumun Beklentisi Çok Yüksek'
AYM'den CHP'ye Ret AYM'den CHP'ye Ret