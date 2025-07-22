İlker Aksum'un Kızı Lila ile Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı! 'Babasının Kopyası'

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"Yabancı Damat," Canım Ailem", "Ramo" ve "Siyah Kalp" gibi dizilerle kamera karşısına geçen ünlü oyuncu İlker Aksum, kariyerinde olduğu gibi özel hayatında da mutluluğu yakaladı. İlk evliliğini oyuncu Belgin Erdoğan ile yapan 54 yaşındaki oyuncu, iki yıl önce ise tiyatrocu Dilay Ekmekçioğlu ile dünyaevine girdi.

Geçtiğimiz şubat ayında ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü oyuncu, bebeğinin cinsiyetinin de kızı olduğunu duyurdu. Kızlarına "Lila" adını veren çift, her fırsatta mutluluklarını dile getirirken, bebeklerinin büyümesini de sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.

BABASINA BENZERLİĞİ GÜNDEM OLDU

Bu yıl yaz tatillerini Bodrum'da geçiren çift, geçtiğimiz günlerde bebeklerinin yüzünü ilk kez göstererek ezber bozdu. Lila'nın babası İlker Aksum'a olan benzerliği sosyal medyada gündem olurken, ünlü oyuncu sık sık kızıyla beraber keyifli paylaşımlar yapıyor.

Son olarak 5 aylık Lila ile çay keyfi yaparken çekilen bir fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan İlker Aksum'un paylaşımına yorum ve beğeni yağdı. Ünlü oyuncunun esprili bir şekilde "Hanım gel çay içek kıı" notunu düşerek paylaştığı fotoğraf İlker Aksum'un takipçilerini güldürdü. Fotoğrafa birçok kişi nazar boncuğu emojisi gönderirken, iyi dileklerde bulunuldu.