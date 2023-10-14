İkiz kızları ortaya çıkan Metin Akpınar'ın torunları da ortaya çıktı

METİN AKPINAR SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Evlilik dışı birlikteliğinden kızları olan Metin Akpınar ise sessizliğini şu ifadelerle bozdu:

"36 yıl önce Antalya'da bir sanatsal etkinlikte tanıştığım kişiyle sadece bir gecelik beraberliğim oldu. Bu olaydan sonra bir daha ne görüştük ne de haberleştik. 24 yıl sonra, bir gün ikiz kardeşler bana ulaşıp babalarının ben olduğumu söylediler. Elbette çok şaşırdım ve sarsıldım.