İddialı Dizi İçin Son Bölümler: İpi Çekildi ve Final Yapıyor
Kanal 7 ekranlarında yayımlanan Rüzgârlı Tepe 29 Haziran’da ekrana veda edecek.
Son dönemde final yapan dizilere bir yenisi daha ekleniyor.
Geçen haftalarda yayın günleri değiştirilen ve hafta sonuna alınan Kanal 7’nin fenomen dizilerinden Rüzgârlı Tepe’nin final tarihi kesinleşti.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Rüzgârlı Tepe dizisi kısa sürede kendi seyirci kitlesini oluşturarak dikkatleri üzerine çekmişti. Başrollerini Cemre Arda ve Gökberk Yıldırım’ın paylaştığı Rains Pictures ve Unik Film imzalı dizinin yayın günleri değiştirilmiş ve sevilen proje cumartesi Pazar günleri seyirciyle buluşmaya başlamıştı.
Dizi cephesinden gelen haberlere göre Rüzgârlı Tepe, ikinci sezonunu tamamlayacak. Kanalın aldığı son karara göre dizi, 217. bölümde final yapacak ve dizinin son bölümü yeni bir değişiklik olmazsa 29 Haziran Pazar günü yayınlanacak.